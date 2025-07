Palestínske zdroje pre BBC: Rokovania medzi Izraelom a Hamasom sú blízko krachu

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP/Abdel Kareem Hana)

Od predošlého víkendu sa v Dauhe uskutočnilo osem kôl nepriamych rozhovorov, ktoré sprostredkúva Katar, Egypt a USA. Palestínski predstavitelia oboznámení s rokovaniami však v piatok večer pre BBC uviedli, že rokovania sú na blízko krachu, keďže obe strany sa hlboko rozchádzajú v niekoľkých sporných otázkach.Najväčší rozkol vyvolala otázka rozsahu stiahnutia izraelských vojakov. Počas piateho kola rozhovorov izraelskí vyjednávači údajne odovzdali sprostredkovateľom písomnú správu, v ktorej sa uvádza, že Izrael bude v Pásme Gazy udržiavať obmedzenú „nárazníkovú zónu“ s hĺbkou od jedného do 1,5 kilometra. Podľa zdroja, ktorý sa zúčastnil najmenej na dvoch kolách rokovaní, Hamas považoval tento návrh za možné východisko pre kompromis.

(Zdroj: SITA/AP Photo/Leo Correa)

Keď si však hnutie vyžiadalo a dostalo mapu s náčrtom zón navrhovaných Izraelom na stiahnutie, dokument bol údajne v rozpore s predchádzajúcou správou a zobrazoval oveľa hlbšie vojenské pozície. Mapa podľa predstaviteľa označovala nárazníkové zóny, ktoré boli v niektorých oblastiach hlboké až tri kilometre, a potvrdzovala pokračovanie izraelskej prítomnosti na rozsiahlych územiach. Správy o nezhodách v prípade stiahnutia izraelských vojsk potvrdili palestínski predstavitelia v sobotu aj pre agentúru AFP.Hamas zároveň požaduje, aby bola humanitárna pomoc distribuovaná do Pásma Gazy pod záštitou OSN. Izrael ale presadzuje mechanizmus Humanitárnej nadácie pre Gazu (GHF), podporovaný USA a Izraelom. V tejto otázke síce bol podľa sprostredkovateľov zaznamenaný čiastočný pokrok, no bez finálnej dohody.

Predstavitelia Hamasu vinia Izrael z úmyselného marenia pokroku. „Nikdy to s týmito rozhovormi nemysleli vážne,“ povedal BBC jeden z vyjednávačov. „Využívali tieto kolá, aby získali čas a vytvorili falošný obraz pokroku.“Diplomati v Dauhe podľa stanice tvrdia, že ešte stále existuje malá šanca na dosiahnutie kompromisu, ale že situácia zostáva neistá.Návrh USA zahŕňa 60-dňové prímerie, počas ktorého by Hamas prepustil desať živých rukojemníkov a odovzdal viac ako polovicu mŕtvych tiel rukojemníkov výmenou za Palestínčanov zadržiavaných v izraelských väzniciach. Hamas zároveň požaduje určité záruky v súvislosti so stiahnutím izraelských jednotiek, zastavenie bojov počas rokovaní a obnovenie distribúcie humanitárnej pomoci pod záštitou OSN.