Členské štáty BRICS budú rozširovať spoluprácu i napriek Trumpovým colným hrozbám

NEW YORK - Členské štáty zoskupenia BRICS budú rozširovať obchodnú spoluprácu napriek hrozbám amerického prezidenta Donalda Trumpa, že zavedie 10-percentné clá proti každej krajine, ktorá podporí „protiamerickú politiku“ združenia, napísal v utorok denník The New York Times (NYT). Informuje správa agentúry TASS.