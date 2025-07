Trump pritvrdzuje! Od augusta zavedie 25 % clo na dovoz z Južnej Kórey a Japonska

Donald Trump (Zdroj: SITA/AP/Matt Slocum)

WASHINGTON - Spojené štáty od 1. augusta na dovoz z Japonska a Južnej Kórey uvalia clo vo výške 25 percent. Vyplýva to z listov adresovaných predstaviteľom týchto krajín, ktoré na svojej sieti Truth Social zverejnil americký prezident Donald Trump. Šéf Bieleho domu 2. apríla oznámil desaťpercentné základné clo a k tomu vysoké takzvané recipročné clá pre väčšinu krajín sveta. Prezident dodatočné clá na 90 dní pozastavil, a to do 9. júla. Teraz však jeho administratíva spresnila, že nové clá začnú platiť od 1. augusta a ich výšku pre jednotlivých partnerov postupne spresní.