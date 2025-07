Juhokórejský súd poslal exprezidenta Juna do väzby, vraj by mohol zničiť dôkazy

Na snímke bývalý juhokórejský prezident Jun Sok-jol. (Zdroj: TASR/Kim Hong-Ji/Pool Photo via AP)

SOUL - Juhokórejský súd na stredajšom pojednávaní vyhovel žiadosti prokurátora o vydanie zatykača na bývalého prezidenta Jun Sok-jola, ktorý je už niekoľko mesiacov obvinený v súvislosti s vyhlásením stanného práva v decembri minulého roka. Prokurátor tvrdil, že ak by Jun ostal na slobode, mohol by zničiť dôkazy v rámci iných obvinení. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Jonhap.

Po tom, čo Jun vlani 3. decembra nakrátko za kontroverzných okolností vyhlásil stanné právo, parlament naňho 14. decembra podal ústavnú žalobu a zároveň mu pozastavil výkon funkcie. Ústavný súd Junovo odvolanie z postu hlavy štátu potvrdil 4. apríla, čím sa stal druhým prezidentom v histórii Južnej Kórey, ktorý bol zbavený funkcie. Prvýkrát ho zadržali po mnohých prieťahoch v januári ešte ako prezidenta s pozastaveným výkonom funkcie. Súd jeho žiadosti o zrušenie väzby neskôr vyhovel a v marci nariadil jeho prepustenie.

O vydanie nového zatykača požiadal na okresnom súde v Soule špeciálny prokurátor Čo En-sug, ktorý voči Junovi vzniesol ďalšie obvinenia vrátane zneužitia právomocí a marenia úradného postupu. Súd pri vydávaní zatykača argumentoval obavami, že Jun by mohol zničiť dôkazy potrebné pre účely tohto stíhania.

Všetky obvinenia odmieta

Jun všetky obvinenia odmieta. Na pojednávaní o vzatí do väzby, ktoré trvalo približne sedem hodín, bol prítomný spolu so svojimi právnikmi. Pred vstupom na súd na otázky podľa agentúry AP neodpovedal. Pred rozhodnutím súdu ho vzali do detenčného centra južne od Soulu. Jeho právni zástupcovia vo vyhlásení žiadosť o vydanie zatykača kritizovali ako neprimeranú a nepodloženú.

Exprezident je okrem iného obvinený z toho, že po vyhlásení stanného práva nechal dodatočne vyhotoviť príslušné nariadenie, ktoré dal podpísať vtedajšiemu premiérovi a ministrovi obrany, aby si zabezpečil krytie, a neskôr nariadil tento dokument zničiť. Rovnako ho obviňujú z vyhlásenia stanného práva bez dodržania požadovaného právneho postupu, ktorý mal zahŕňať prerokovanie vládou, a tiež z nezákonného nasadenia prezidentskej ochranky ako faktickej súkromnej armády s cieľom zabrániť orgánom činným v trestnom konaní zadržať ho v jeho rezidencii začiatkom januára.