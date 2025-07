AKTUÁLNE Na diaľnici D2 v smere na Brno sa prevrátil autobus: Hlásia zranených a zasahujú všetky záchranné zložky

Ilustračné foto (Zdroj: Topky)

Podľa hovorkyne záchrannej služby si nehoda vyžiadala šesť zranených – jednu ženu so stredne ťažkými zraneniami a päť ďalších osôb s ľahšími zraneniami. Záchranári ich ošetrili priamo na mieste a následne previezli do nemocnice. V autobuse sa v čase nehody nachádzalo 19 ľudí vrátane dvoch vodičov. Doprava je odklonená cez výjazd Podivín smerom na Hustopeče. Odstraňovanie následkov nehody by mohlo podľa predbežných odhadov trvať celé doobedie.

Na místě je 6 zraněných osob, uvnitř cestovalo 19 lidí včetně dvou řidičů. Komunikace je stále neprůjezdná. S největší pravděpodobností řidič měl mikrospánek, kdy zahraniční autobus vjel do příkopu a převrátil se. pic.twitter.com/twPuaRlvvT — Policie ČR (@PolicieCZ) July 7, 2025

Polícia príčinu nehody vyšetruje. Zrejme ju však spôsobil mikrospánok vodiča. „S najväčšou pravdepodobnosťou mal vodič mikrospánok, pričom zahraničný autobus vošiel do priekopy a prevrátil sa,“ spresnila polícia. Záchranná služba na miesto pre možný väčší počet zranených vyslala vrtuľník, veľkokapacitnú sanitku a ďalších päť vozidiel, uviedol portál Novinky.cz s tým, že k incidentu došlo krátko pred 4.00 h.