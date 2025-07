Turecká polícia zadržala vyše 120 členov mestskej rady za korupciu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Tamojšie médiá informovali, že počas tejto operácie bolo vydaných celkovo 157 zatykačov. Podobná operácia sa v tomto roku uskutočnila aj v Istanbule, kde 19. marca zadržali starostu Ekrema Imamogla, hlavného politického rivala tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Jeho zadržanie vyvolalo v Turecku masové protesty.

V Izmire - treťom najväčšom meste Turecka -, ktoré je už roky v rukách predstaviteľov opozície, polícia zadržala bývalého starostu Tunca Soyera a množstvo „vysokopostavených predstaviteľov“, uviedol na sieti X viceprezident CHP Murat Bakan.

Güne yine bir şafak operasyonuyla uyandık.



İzmir’de önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer, dönemin üst düzey bürokratları ve İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu sabahın ilk ışıklarıyla gözaltına alındı. İstanbul’da yaşananlara benzer bir süreçle karşı karşıyayız.… — Murat BAKAN (@CHPMuratBakan) July 1, 2025

„Je to podobný proces ako v Istanbule,“ napísal Bakan. Informoval, že polícia zadržala aj regionálneho predsedu strany Senola Aslanogla. Podľa Bakana išlo o politicky motivovaný zásah. Dodal, že takýto zásah uskutočnený nadránom nebol potrebný a ak by boli tieto osoby predvolané na výsluch, dostavili by sa.