Orbán obvinil EÚ z napomáhania pri organizácii pochodu Pride

(Zdroj: SITA/AP Photo/Rudolf Karancsi)

Sobotňajší pochod v Budapešti prerástol do jedného z najväčších prejavov odporu voči Orbánovej vláde za posledné roky. Zúčastniť sa na ňom mohlo až približne 200.000 ľudí, ktorí sa vzopreli policajnému zákazu i hrozbe pokút. V prejave v uzavretej internetovej skupine pre svojich priaznivcov podľa maďarského spravodajského servera Index uviedol, že opoziční politici na „pokyn Bruselu vyzvali svojich voličov, aby sa na podujatí zúčastnili v hojnom počte“. „Od včera sme si ešte istejší, že títo ľudia (opoziční politici) nesmú byť pripustení riadiť vládu. A my im to nedovolíme,“ odkázal Orbán svojim podporovateľom bez uvedenia dôkazov.

Maďarský parlament 18. marca schválil novelu zákona o zhromažďovaní

Podujatie organizovalo priamo mesto Budapešť pod vedením opozičného primátora Gergelyho Karácsonyho, ktorého Orbánova vláda už roky obviňuje, že je „bábkou Bruselu“. Orbán svojim priaznivcom taktiež povedal, že udalosti na sprievode Pride považuje za „odpudivé a hanebné“. Napriek riziku sa na pochode zišli desaťtisíce ľudí z približne tridsiatich krajín vrátane niekoľkých diplomatov a okolo 70 europoslancov.

Maďarský parlament 18. marca schválil novelu zákona o zhromažďovaní, v zmysle ktorej sú zakázané zhromaždenia propagujúce homosexualitu. O mesiac neskôr prijal aj ústavnú zmenu na posilnenie právnych základov zákazu. Orbán v piatok povedal, že hoci polícia 30. ročník pochodu Pride „nerozpustí“, tí, ktorí sa na ňom zúčastnia, by si mali byť vedomí „právnych dôsledkov“. Budapest Pride sa v maďarskom hlavnom meste koná už 30 rokov.