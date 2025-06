Francúzsky minister financií navrhuje dlhšie rokovania o obchodnej dohode s USA

francúzsky minister financií Éric Lombard (Zdroj: SITA/Jeff McIntosh/The Canadian Press via AP)

Americký prezident Donald Trump stanovil termín na dosiahnutie dohody s Európskou úniou na 9. júla. Zároveň varoval, že ak dovtedy k dohode nedôjde, USA uvalia na tovary z EÚ zvýšené dovozné clá. „Myslím si, že sa s Američanmi nakoniec dohodneme. Čo sa však týka stanoveného termínu, želal by som si ďalší odklad. Radšej by som mal dobrú dohodu než zlú dohodu uzatvorenú do 9. júla,“ povedal Lombard v rozhovore pre nedeľník La Tribune Dimanche. Predpokladá, že súčasťou dohody bude aj energetika, pričom EÚ by zvýšila dovoz amerického plynu s cieľom nahradiť dovoz z Ruska.

Francúzsky prezident uviedol, že si želá rýchlu a pragmatickú dohodu

V súvislosti s prípadným predlžovaním rokovaní s obchodnými partnermi americký minister financií Scott Bessent tento mesiac povedal, že termín na dohodu s krajinami, ktoré rokujú v dobrej viere, by mohli Američania posunúť. Francúzsky prezident Emmanuel Macron zasa po samite Európskej únie v závere tohto týždňa uviedol, že si želá rýchlu a pragmatickú dohodu, odmieta však akceptovať nevyváženú dohodu, nevýhodnú pre Európsku úniu.