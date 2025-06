Desivé svedectvo cestujúcej z havarovaného autobusu v Egypte: Vodič ignoroval hmlu a zraneným vzali cestovné pasy!

(Zdroj: gettyimages.com)

Podľa zranenej českej turistky vodič autobusu ignoroval hmlu a išiel príliš rýchlo. Rovnako sa sťažovala aj na záchranárov, ktorí im krátko po nehode odobrali cestovné pasy. „Už keď sme vyšli z hotela sme si všimli, že vodič ide príliš rýchlo. V Marsa Matruh sú bežné retardéry, takže jazda bola plyn a prudká brzda a stále dookola,“ uviedla rozhorčená turistka pre tn.nova.cz.

Časť turistov tak už počas cesty pociťovala nevoľnosť, iní sa pokúšali o spánok. „Ja som bola v polospánku, všimla som si, že vodič ešte pridal, potom sme neskôr zistili, že sme boli na egyptskej diaľnici a vonku bola hmla. Z môjho polospánku ma prebudila obrovská rana a potom sme vyleteli do vzduchu, udreli sme si hlavu do stropu autobusu a dopadli späť,“ dodala.

V tej chvíli nastala v autobuse panika a bolo počuť len výkriky a plač. Cestujúca sa obzrela, či sú jej dcéry a známa v poriadku a snažila sa ostatným podať pomocnú ruku. Zranení boli najmä cestujúci v zadnej časti autobusu. U dcéry mala podozrenie na vnútorné krvácanie, jej známa mala zlomenú ruku, vytknutý členok a pomliaždeniny, z nosa jej tiekla krv.

Ďalšia cestujúca mala zlomený siedmy stavec, druhá naštiepený. Zranených bolo spolu sedem osôb. Záchrannú službu zavolala policajná hliadka, no po príchode polície im vzali cestovné pasy. „Keď záchranka prišla, prvé čo urobili, bolo to, že nám zobrali pasy, niekoľko minút ich fotili a neposkytli žiadne prvotné ošetrenie. Potom nás poslali do záchranky, kde sme čakali vyše pol hodiny, stále bez ošetrenia. Do nemocnice sme išli cez tri hodiny,“ posťažovala sa cestujúca.

S rovnakým chaosom sa stretli aj v nemocnici, kde podľa nej nedostali cestujúci lieky na bolesť. Sestričky dokonca údajne nemali ani gázu a na poranenia používali vreckovky od cestujúcich. Zlomenú ruku obviazali pacientke košeľou od dcéry. Po prepustení z nemocnice boli prinútení si vyzdvihnúť cestovné pasy na policajnej stanici. Po výsluchu im boli odovzdané a polícia ich odviezla na hotel.

Cestujúci vyjadrili nespokojnosť s konaním cestovnej kancelárie a posťažovali sa aj na nedostatočnú pomoc od delegátov. Toto tvrdenie ale cestovná kancelária odmieta. „Naši delegáti boli na mieste ihneď k dispozícii a od prvého momentu poskytovali maximálnu podporu,“ uviedla hovorkyňa cestovnej kancelárie Čedok Klára Divíšková.