Netanjahu chce po armáde plán, ako zabrániť Hamasu v rozkrádaní pomoci v Gaze

Benjamin Netanjahu (Zdroj: SITA/AP Photo/ Maya Alleruzzo, Pool)

TEL AVIV - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu dal armáde dva dni na to, aby predstavila plán, ako zabrániť palestínskemu teroristickému hnutiu Hamas v rozkrádaní humanitárnej pomoci v Pásme Gazy. Informovali o tom v noci na dnes server The Times of Israel (ToI) a denník Haarec. Server ToI s odvolaním sa na izraelskú televíziu Channel 12, ktorá citovala nemenovaného izraelského činiteľa, napísal, že izraelská vláda dodoby, kým od armády požadovaný plán dostane, opäť zastavila dodávky humanitárnej pomoci do Pásma Gazy.