WHO dodala do Pásma Gazy prvú lekársku pomoc od 2. marca: Lídri EÚ vyzvali na okamžité prímerie v Pásme Gazy

ŽENEVA - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) doručila do vojnou zničeného palestínskeho Pásma Gazy prvú zásielku liekov od 2. marca. Vo štvrtok to oznámil generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Doplnil súčasne, že deväť nákladných áut, ktoré dorazili do palestínskej enklávy, je „len kvapkou v mori“. Informujeme podľa správy agentúry AFP.

Izrael od 2. marca blokoval prísun humanitárnej pomoci na palestínske územie. Po takmer troch mesiacoch a po medzinárodnom tlaku povolil aspoň obmedzený prísun pomoci. Podľa AFP však Izrael dosiaľ povolil dodávky niektorých potravín, ale žiadnych iných komodít. Ghebreyesus v statuse zverejnenom na sieti X napísal, že stredajšiu zásielku zdravotníckych zásob, plazmy a krvi v najbližších dňoch distribuujú do nemocníc na palestínskom území.

Cez hraničný priechod Kerem Šalom s Izraelom bolo podľa šéfa WHO vpustených deväť nákladných vozidiel so základným zdravotníckym materiálom, 2000 jednotkami krvi a 1500 jednotkami plazmy, „a to bez akéhokoľvek rabovania, aj napriek vysokej miere rizika na trase.“ Krv a plazma boli dodané do chladiarenského zariadenia Násirovho zdravotníckeho komplexu na ďalšiu distribúciu do nemocníc, ktoré majú ich kritický nedostatok, pričom práve v čase rastúceho prílevu zranení, z ktorých mnohé súvisia s incidentmi na miestach distribúcie potravín, uviedol šéf WHO.

Štyri kamióny WHO sú podľa šéfa agentúry na priechode Kerem Šalom

WHO minulý týždeň uviedla, že z 36 gazských nemocníc je len 17 čiastočne funkčných, pričom zvyšné nie sú vôbec schopné prevádzky. Štyri kamióny WHO sú podľa šéfa agentúry na priechode Kerem Šalom a ďalšie sú na ceste do Pásma Gazy. „Avšak tieto zdravotnícke zásoby sú len kvapkou v mori. Na záchranu životov je nevyhnutná rozsiahla pomoc,“ povedal. „WHO vyzýva na okamžité, nerušené a trvalé dodávky zdravotnej pomoci do Gazy všetkými možnými cestami,“ dodal.

Distribúciu pomoci v palestínskej enkláve v súčasnosti zabezpečuje Izraelom a Spojenými štátmi podporovaná Humanitárna nadácia Gazy (GHF). Jej systém distribúcie pomoci je však sprevádzaný chaosom a takmer každý deň dochádza k prípadom, že izraelské jednotky použijú proti civilistom strelné zbrane. OSN a ďalšie veľké humanitárne skupiny odmietli spolupracovať s GHF pre obavy, že táto organizácia bola koncipovaná tak, aby vyhovovala izraelským vojenským cieľom, píše AFP. Izrael pokračuje v útokoch v Pásme Gazy v rámci svojej vojenskej operácie, ktorej deklarovaným cieľom je poraziť palestínske militantné hnutie Hamas.

Lídri EÚ vyzvali na okamžité prímerie v Pásme Gazy

Prezidenti a premiéri členských krajín Európskej únie sa na štvrtkovom summite v Bruseli venovali aj situácii na Blízkom východe, pričom osobitnú pozornosť venovali najmä humanitárnej situácii v Pásme Gazy a aktuálnemu vývoju v Iráne. Informuje o tom osobitný spravodajca TASR. Lídri v prijatých záveroch vyzvali na okamžité prímerie v Pásme Gazy a bezpodmienečné prepustenie všetkých rukojemníkov zadržiavaných hnutím Hamas v palestínskej enkláve. To by podľa nich mohlo viesť k trvalému ukončeniu bojov.

Európska rada (ER) zároveň vyjadrila poľutovanie nad kritickou humanitárnou situáciou v Pásme Gazy a neprijateľným počtom civilných obetí. Izrael vyzvala na úplné zrušenie blokády Pásma Gazy, zabezpečenie neobmedzeného a udržateľného prístupu humanitárnej pomoci a umožnenie nezávislej a nestrannej práce humanitárnych organizácií a agentúr OSN. „Izrael musí v plnej miere dodržiavať svoje záväzky vyplývajúce z medzinárodného práva vrátane medzinárodného humanitárneho práva. Európska rada pripomína, že je nevyhnutné zabezpečiť ochranu všetkých civilistov vrátane humanitárnych pracovníkov, a to za každých okolností, ako aj civilnej infraštruktúry vrátane zdravotníckych zariadení, škôl a priestorov OSN,“ píše sa v záveroch. Lídri tiež odsúdili neochotu Hamasu vydať zvyšných rukojemníkov.

V súvislosti s hodnotiacou správou EÚ o dodržiavaní článku 2 asociačnej dohody medzi EÚ a Izraelom lídri vyzvali Radu EÚ, aby pokračovala v diskusii o ďalšom postupe proti Izraelu, zohľadňujúc vývoj situácie na mieste. ER opäť odsúdila aj eskaláciu násilia na Západnom brehu Jordánu. Upozornila na nárast násilia zo strany židovských osadníkov, rozširovanie nelegálnych osád a izraelské vojenské operácie. Vyzvala aj na ďalšie reštriktívne opatreniach proti extrémistickým osadníkom a subjektom, ktoré ich podporujú, ako aj voči Hamasu.

Pripomenula dôležitú úlohu Dočasných síl OSN v Libanone

EÚ podľa predstaviteľov členských štátov naďalej pevne podporuje trvalý a udržateľný mier založený na riešení dvoch štátov. Únia je podľa vyhlásenia pripravená prispieť ku všetkým iniciatívam smerujúcim k tomuto cieľu a vyzýva všetky strany, aby sa zdržali krokov, ktoré by mohli ohroziť jeho uskutočniteľnosť. V súvislosti s Iránom ER zopakovala záväzok EÚ k mieru, bezpečnosti a stabilite v regióne. Privítala ukončenie nepriateľských akcií a vyzvala všetky strany na rešpektovanie medzinárodného práva, zdržanlivosť a vyhýbanie sa akýmkoľvek krokom, ktoré by mohli viesť k ďalšej eskalácii. Únia zároveň pripomenula, že Iránu nesmie byť nikdy umožnené získať jadrovú zbraň a že musí dodržiavať svoje záväzky vyplývajúce zo Zmluvy o nešírení jadrových zbraní. EÚ bude pokračovať v diplomatických snahách o riešenie tejto otázky, poznamenali lídri.

V otázke Sýrie členské krajiny privítali nedávne zrušenie hospodárskych sankcií. Zdôraznili význam mierového a inkluzívneho prechodu bez zahraničného zasahovania, ochrany práv všetkých Sýrčanov a spravodlivosti. Potvrdili ďalej podporu suverenite, nezávislosti a územnej celistvosti krajiny v súlade s medzinárodným právom. V prípade Libanonu ER zopakovala podporu ľuďom v Libanone a privítala snahy nových úradov o stabilizáciu situácie v krajine. Pripomenula dôležitú úlohu Dočasných síl OSN v Libanone (UNIFIL) a vyzvala všetky strany na plnenie podmienok prímeria z novembra 2024 a implementáciu rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1701.

Izrael na dva dni stopol pomoc pre Gazu

Izrael nariadil zastavenie dodávok humanitárnej pomoci do Pásma Gazy na dva dni s cieľom zabrániť militantnému hnutiu Hamas prevziať nad nimi kontrolu, uviedol vo štvrtok nemenovaný izraelský predstaviteľ. Premiér Benjamin Netanjahu spolu s ministrom obrany Jisraelom Kacom ešte v stredu varovali, že militanti sa tejto pomoci určenej pre civilistov znovu začínajú zmocňovať. Informujeme podľa správ agentúr Reuters a AFP.

„Dnes sme dostali informácie, ktoré naznačujú, že Hamas opäť preberá kontrolu nad humanitárnou pomocou vstupujúcou na sever Pásma Gazy a okráda o ňu civilistov,“ vyhlásili v stredu večer Netanjahu a Kac. Izraelský premiér dodal, že armádu poveril vypracovaním plánu, ako zabrániť Hamasu v uzurpovaní si humanitárnej pomoci. Podľa nemenovaného izraelského predstaviteľa boli dodávky pomoci už dočasne pozastavené na dva dni, aby mala armáda čas na vypracovanie takéhoto plánu. Úrad izraelského premiéra, ministerstvo obrany ani izraelská armáda sa k tomu pre Reuters bezprostredne nevyjadrili.

Vyššia komisia pre kmeňové záležitosti v Pásme Gazy, ktorá zastupuje vplyvné klany v enkláve a funguje nezávisle od Hamasu, vo štvrtok izraelské tvrdenia odmietla ako nepravdivé. Na internete sa v stredu a vo štvrtok rozšírili videá, na ktorých je vidieť maskovaných mužov na nákladných autách s humanitárnou pomocou. Podľa palestínskej komisie títo muži pomoc v skutočnosti strážia, a neodvážajú ju militantom z Hamasu, ako tvrdí izraelská strana. Izrael zablokoval dodávky humanitárnej pomoci pre Pásmo Gazy v marci, v dôsledku čoho sa v enkláve zhoršila humanitárna kríza. OSN opakovane upozorňovala, že celej populácii s viac ako dvoma miliónmi Palestínčanov hrozí vyhladovanie. Čiastočné dodávky pomoci povolil Izrael v máji.