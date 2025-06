Nemecko už nebude financovať skupiny na záchranu migrantov v Stredozemnom mori

(Zdroj: TASR/Monika Skolimowska/dpa +++ dpa-Bildfunk +++)

„Spolková vláda neplánuje poskytovať ďalšiu finančnú podporu mimovládnym organizáciám zapojeným do záchrany civilistov na mori,“ uviedol pre AFP zdroj. Počas predchádzajúcej vlády ministerstvo zahraničných vecí poskytlo značnú finančnú podporu pre mimovládne organizácie zachraňujúce migrantov, ktorí sa snažili dostať z Afriky do Európy, a to často na chatrných člnoch. Tieto kroky kritizovala vtedajšia opozičná CDU - dnes hlavná vládna strana. Nespokojné bolo aj Taliansko, keďže mnohí z týchto migrantov pristáli práve tam.

Nová vláda Friedricha Merza zaviedla prísnejšie opatrenia proti migrácii

Nemecká vláda poskytla len v roku 2024 dva milióny eur pre organizácie vrátate SOS Humanity a SOS Mediterranean, uviedol zdroj z rezortu diplomacie. Počas prvých štyroch mesiacov roka 2025 získali takéto organizácie od vlády približne 900.000 eur.

Nová vláda Friedricha Merza (CDU) zaviedla prísnejšie opatrenia proti migrácii - aj preto, aby oslabila rast Alternatívy pre Nemecko (AfD), konštatuje AFP. Opoziční Zelení - ktorí boli predtým vo vláde - tento najnovší krok Merzovho kabinetu kritizujú. Podľa nich vládna koalícia, v ktorej je aj ich niekdajší koaličný partner Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD), zhorší humanitárnu krízu v Stredomorí.