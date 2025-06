NOVÁ MAPA simuluje výbuch jadrovej bomby! TOTO by sa stalo po jej zhodení na SLOVENSKO!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Situácia medzi Iránom a Izraelom sa nezmenila. A to aj napriek tomu, že počas utorkového rána navrhol americký prezident Donald Trump obom stranám konfliktu prímerie. Prešlo len niekoľko hodín a aktéri opätovne obnovili raketové útoky.

Simulácia výbuchu po dopade na Bratislavu

Situácia je nepredvídateľná a to najmä z pohľadu Iránu, kde je pri moci autokratický režim. Pravdepodobnosť použitia jadrovej bomby vykresľuje aj mapa, na ktorej si viete zvoliť ktorýkoľvek bod na svete a dokonca je na výber z viac ako 30 druhov atómových bômb.

Interaktívnu mapu NUKEMAP vyvinul vedec, historik a expert na ajdrové technológie Alex Wellerstein. Mapa zobrazuje, ako by prípadný výbuch ovplyvnil jednotlivé oblasti sveta. Následky by boli katastrofálne v každom jednom prípade, len rozsah škôd a s tým spojené aj straty na životoch, sa odlišujú.

Simulácia výbuchu bomby po zasiahnutí Bratislavy (Staré Mesto) (Zdroj: NUKEMAP)

Keby sme si zvolili naše hlavné mesto Bratislavu a z ponuky vybrali poslednú testovanú raketu Južnej Kórey (2013), pri ktorej ukazuje sila 10 kt. Len epicentrum (1,6 km) by zasiahlo celé Staré Mesto až po pobrežie Dunaja a na severe až takmer po Kramáre. Na stránke sa uvádza, že by to bola tlaková a ohnivá vlna. Tlaková vlna by dosahovala polomer až 1, 73 km.