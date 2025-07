Po masívnych výbuchoch na čerpacej stanici v Ríme hlásia 45 zranených

(Zdroj: TASR/Cecilia Fabiano/LaPresse via AP)

RÍM - Po masívnych výbuchoch na čerpacej stanici so skvapalneným ropným plynom (LPG) v talianskom Ríme v piatok stúpol počet zranených na 45, dvaja ľudia sú v kritickom stave. Medzi zranenými sú aj policajti, hasiči a záchranári, ktorí zasahovali pri menšom incidente spôsobenom nárazom nákladného vozidla do plynového potrubia. Informuje o tom denník The Guardian.