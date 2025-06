Hrôzostrašná predpoveď expertov: Blíži sa nová doba ľadová v Európe! Bude aj mínus 30 stupňov

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP)

Vedci z Kalifornskej univerzity bijú na poplach. Atlantická meridionálna cirkulácia (skrátene AMOC), do ktorej patrí aj známy Golfský prúd, sa podľa ich najnovšej štúdie už viac ako sto rokov oslabuje a teraz sa môže blížiť k bodu zlomu. Výskum publikovali v prestížnom časopise Nature.

„Naše dáta jednoznačne ukazujú, že AMOC slabne už vyše storočia. A ak budú skleníkové plyny ďalej narastať, tento trend bude pokračovať,“ varuje profesor Wei Liu, spoluautor štúdie.

Oceánsky dopravný pás, ktorý udržiava mierne podnebie

AMOC funguje ako obrovský prírodný dopravný pás. Teplú vodu z tropických oblastí prináša k brehom Európy a ochladenú vodu zas odvádza späť na juh. Vďaka tomuto mechanizmu si Európa užíva mierne zimy, ktoré by bez neho vystriedali dlhé mesiace hlbokých mrazov.

Ak sa však tento prúd spomalí alebo úplne zastaví, dôsledky budú dramatické. Európa by sa podľa vedcov premenila na zamrznutý kontinent s tuhými zimami, aké dnes poznáme z Kanady či Ruska.

Studená škvrna nad Grónskom je varovným signálom

Jedným z dôkazov, že sa niečo deje, je už desaťročia pretrvávajúca oblasť nezvyčajne studenej vody v Atlantiku, južne od Grónska. Táto tzv. „studená škvrna“ sa ukazuje ako priame svedectvo slábnutia oceánskeho prúdenia.

„Ľudia sa dlho pýtali, prečo tam ten studený flek je. Dnes máme najpravdepodobnejšiu odpoveď – AMOC slabne,“ vysvetľuje profesor Liu pre britský denník Daily Mail.

Mrazy, aké Európa nepamätá

Ak sa cirkulácia zrúti, môže to podľa vedcov znamenať zimy s extrémnymi mrazmi. Modely ukazujú, že v Škótsku by teploty mohli klesnúť až na -30 °C, v Londýne na -19 °C a desiatky dní v roku by boli sprevádzané silnými mrazmi. K tomu sa pridajú prudšie zimné búrky, záplavy a v iných častiach sveta zas sucho.

„Kolaps AMOC by priniesol extrémne počasie – nielen chladné zimy, ale aj silné búrky,“ varuje profesor David Thornalley z University College London.

Európa ako Kanada? Vedci to považujú za reálne

Podľa klimatológov by sa severozápadná Európa, vrátane Slovenska a Česka, zmenila na miesto s klímou podobnou tej kanadskej. „Ak AMOC skolabuje, severozápadná Európa zažije tvrdé zimy ako v Kanade. To by predstavovalo vážnu hrozbu pre zdravie ľudí,“ varuje profesor Jonathan Bamber z Bristolskej univerzity.

Kolaps príde pomaly, no následky budú drastické

Na rozdiel od katastrofických filmov, kde sa podnebie mení v priebehu dní, by išlo o postupný, no nezvratný proces. „Ak AMOC dosiahne kritický bod, dôsledky sa prejavia v priebehu niekoľkých desaťročí. To ale neznamená, že budú menej ničivé,“ upozorňuje oceánografka Penny Hollidayová.

Rozpúšťanie grónskych ľadovcov je tichým spúšťačom

Za hrozivým vývojom stojí najmä topenie grónskych ľadovcov. Sladká voda z tajaceho ľadu narúša rovnováhu oceánskeho prúdenia, ktoré funguje vďaka ťažkej, slanej vode. Vedci preto apelujú na urgentné znižovanie emisií skleníkových plynov.

Ak sa ľudstvu nepodarí zastaviť klimatickú krízu, Európa môže v priebehu života jednej generácie čeliť novej dobe ľadovej.