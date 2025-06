Desivá hrozba generála: TÝMITO ničivými zbraňami môžu USA zaútočiť na Irán! Ide z toho hrôza

Bombardér Northrop B-2 Spirit (Zdroj: Getty Images)

WASHINGTON - Konflikt medzi Izraelom a Iránom môže kedykoľvek vybuchnúť do otvorenej vojny. Ako by vyzeral taký stret? Vyslúžilý americký generál Steve Anderson pre CNN odhalil detaily rozmiestnenia amerických síl v regióne aj slabiny iránskej armády. Jedna bomba podľa neho dokáže preraziť 60 metrov skaly – no stačí to na iránske jadrové zariadenia?