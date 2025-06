Šokujúce odhalenie: Madonna a pápež sú príbuzní! TOTO ich spája

Madonna a pápež Lev XiV. sú príbuzní. (Zdroj: SITA/AP)

RÍM - Tridsaťpäť rokov po tom, čo Madonna šokovala Vatikán klipom s horiacimi krížmi, prišlo zistenie, ktoré by nik nečakal – popová provokatérka je v príbuzenskom vzťahu s aktuálnym pápežom Levom XIV.

Keď v roku 1989 Madonna uverejnila kontroverzný videoklip Like a Prayer, v ktorom tancuje pred horiacími krížmi a bozkáva čierneho svätca, katolícka cirkev ju obvinila z rúhania. Dnes sa história ironicky usmieva – Madonna je totiž vzdialenou príbuznou súčasného pápeža, píše magazín EW.

Zistenie zverejnil rešpektovaný genealóg a moderátor relácie Finding Your Roots Henry Louis Gates Jr., ktorý v New York Times uviedol, že Madonna a Lev XIV. sú veľmi vzdialení príbuzní – konkrétne deviaty stupeň bratranca v rôznych generáciách. Ich spoločný predok? Louis Boucher de Grandpré – Kanaďan zo 16. storočia.

„Cez tohto predka má pápež príbuzenské väzby s množstvom osobností pochádzajúcich z Kanady,“ píše Gates. V zozname figurujú aj Pierre a Justin Trudeauovci, Hillary Clintonová, Angelina Jolie, Justin Bieber, Jack Kerouac – a áno, aj samotná Madonna.

Ako Madonna pohoršila cirkev a stratila milióny

Madonna bola vychovaná v katolíckej viere, no jej umelecká dráha sa od cirkevných noriem rýchlo odklonila. Klip k piesni Like a Prayer mal byť oslávou nového albumu, ale stal sa náboženskou explóziou. Zobrazoval nespravodlivo obvineného černocha, cirkev plnú symboliky a scénu, kde sa svätý zobudí k životu, aby Madonnu objal.

Pôvodne mal klip premiéru na Entertainment Tonight, ale ako spomína vtedajší producent Lu Murray, vyvolal paniku: „Keď sme ho pustili v strižni, len sme sa na seba pozreli. Povedal som: 'Toto asi nemôžeme odvysielať celé.'“

Stanica sa rozhodla ukázať len neprovokatívne časti počas záverečných titulkov. MTV však odvysielala celý klip – a okamžite vybuchla kontroverzia.

Vatikán – konkrétne pápež Ján Pavol II. – oficiálne odsúdil Madonnin počin. Pepsi, ktorá jej zaplatila 5 miliónov dolárov za reklamnú kampaň spojenú so skladbou, spoluprácu zrušila ešte pred odvysielaním klipu.

O 34 rokov neskôr: Madonnin triumf nad cenzúrou

V roku 2023 sa Pepsi k reklame vrátila – spot, ktorý bol vtedy zrušený, konečne uverejnili. Madonna to komentovala s dávkou víťaznej irónie: „Vtedy to zrušili, pretože som odmietla vystrihnúť bozky so svätcom či horiace kríže. Tak sa začala moja kariéra ženy, ktorá sa nikdy nezrieka umeleckej integrity. Ďakujem ti, Pepsi, že si po 34 rokoch uznala génius našej spolupráce.“

Z popovej rebelky príbuzná pápeža

Život je plný paradoxov. Madonna, ktorá kedysi vystupovala ako rebelka voči cirkvi, dnes zdieľa gény s mužom, ktorý vedie tú istú inštitúciu. Možno práve preto Madonna vo svojej piesni spieva, že „život je záhada“.

A niekedy aj dobre ukrytý rodostrom.