ŠOK na letisku: Írsky turista sa VYSMIEVAL všetkým Britom! TOTO bol dôvod

Britskí turisti na letisku v Malage museli čakať pri pasovej kontrole v dlhom rade. Írsky dovolenkár sa im začal vysmievať (Zdroj: Instagram/peterflanagancomedy)

Britskí dovolenkári na letisku v španielskej Malage ostali doslova zaskočení správaním istého írskeho turistu. Ako píše Daily Mail, írsky komik Peter Flanagan sa nahral pred desiatkami Britov, ktorí sa museli postaviť do radu pred kontrolou obyvateľov mimo krajín EÚ.

"Írsko je pokorná s statočná krajina. Pozerajte sa teraz (Briti). Áno, toto je dobré," hovoril komik na videu po tom, ako kráčal popri britských turistoch v rade.

Brexit

Britský denník poukazuje, že od januára 2020, kedy Veľká Británia vystúpila z Európskej únie (referendum o vystúpení v roku 2016), platia pre Britov pri pasovej kontrole rovnaké pravidlá ako pre občanov krajín mimo Európskej únie.

Podľa nových pravidiel musia byť doklady britských občanov preverené, pričom v zahraničí môžu zostať od 90 do 180 dní.

Nepokoje na Ibize

Koncom minulého týždňa ochromili Ibizu rozsiahle demonštrácie. Tie sa začali odohrávať v Palme de Mallorca na námestí Plaza de España krátko po 18:00 miestneho času. Do ulíc malo vyjsť viac ako 30-tisíc ľudí, ktorí vyjadrili svoje sklamanie z vplyvu cestovného ruchu. Do protestu sa zapojila j deti, ktoré v rukách držali vodné pištole a plánovali striekať do okoloidúcich turistov.