Americký prezident Trump vyzval Izrael, aby neútočil na Irán: Jadrová dohoda je podľa neho na dosah

Americký prezident Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)

„Sme dosť blízko k dobrej dohode,“ povedal Trump novinárom a v súvislosti s Izraelom dodal: „Nechcem, aby zasahovali, pretože si myslím, že by to celú vec vykoľajilo.“ Podľa agentúry AFP Trump varoval pred rizikom „rozsiahleho konfliktu“ na Blízkom východe. Washington aj v obave z tohto vývoja znížil svoju diplomatickú prítomnosť vo viacerých štátoch regiónu vrátane Iraku. Na otázku, či útok Izraela hrozí bezprostredne, Trump odpovedal vyhýbavo, pričom dodal, že „je to niečo, čo sa ľahko môže stať“.

AFP doplnila, že viaceré americké médiá vrátane denníka New York Times a spravodajského webu NBC News informovali, že Izrael sa zrejme pripravuje na útok na Irán. „Rád by som sa konfliktu vyhol... Irán bude musieť rokovať o niečo výraznejšie, čo znamená, že nám bude musieť ponúknuť určité veci, ktoré nám momentálne nie je pripravený dať,“ dodal Trump. Šieste kolo rokovaní medzi Iránom a Spojenými štátmi je naplánované na nedeľu. Sprostredkuje ho sultanát Omán.

Trump chce dosiahnuť novú dohodu s Iránom, ktorá by obmedzila jeho jadrové aktivity, a Teheránu pohrozil bombardovaním, ak diplomacia neuspeje. V pondelok novinárom v Bielom dome povedal, že o Iráne hovoril s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom, a rozhovory s Iráncami označil za náročné. Zopakoval, že bez ohľadu na to, či k dohode dôjde, USA nedovolia, aby Irán vyvinul jadrové zbrane. „Bolo by krajšie urobiť to bez vojny, bez umierania ľudí, je to oveľa krajšie. Ale nemyslím si, že u nich vidím rovnakú mieru nadšenia dosiahnuť dohodu,“ dodal Trump. Irán uvádza, že nemá v pláne vyrábať jadrové zbrane a má záujem len o výrobu elektrickej energie a iné nevojenské projekty.