Letecká tragédia v Indii! Šokujúca informácia zo zoznamu cestujúcich: V lietadle smrti bol aj bývalý premiér (†68)

Minister Vijay Rupani bol na palube stroskotaného lietadla. (Zdroj: TASR/AP Photo/Ajit Solanki, Instagram/vijayrupanibjp)

AHMADÁBÁD - Počas štvrtku 12. júna 2025 sa celá India ponorila do smútku a s ňou aj zvyšok sveta. Po tragickej leteckej nehode prišlo v indickom Ahmadábáde o život pravdepodobne viac ako 200 ľudí. Let AI171 sa zrútil niekoľko minút po vzlete a známe je už aj to, že o život prišiel významný indický politik a bývalý premiér štátu Gudžarát Vijay Rupani.