Rázny krok! Rumunsko zakázalo primátorovi Kišiňova vstup do krajiny a schengenu

BUKUREŠŤ - Rumunsko v stredu zakázalo primátorovi moldavského hlavného mesta Kišiňov Ionovi Cebanovi vstúpiť na svoje územie a teda aj do celého schengenského priestoru. Ministerstvo zahraničných vecí to urobilo z národno-bezpečnostných dôvodov a neuviedlo viac podrobností. Informuje agentúra Reuters.

Ceban je jedným z politických rivalov proeurópskej prezidentky Maii Sanduovej, ktorá by do roku 2030 chcela Moldavsko doviesť do Európskej únie. V septembri tam budú parlamentné voľby a víťazstvo v nich Sanduová považuje za kľúčové pre zabezpečenie proeurópskeho smerovania Moldavska.

Krok Rumunska

Krok Rumunska podľa Cebana naznačuje, že Moldavsko čaká „špinavá predvolebná kampaň“. Jeho politická aliancia Alternatíva v reakcii uviedla, že rozhodnutie rumunských orgánov „bolo vykonané na politický príkaz Sanduovej režimu.“ Vníma ho tiež ako dôkaz, že prezidentka Cebana „považuje za hrozbu pre svoju nekompetentnú vládu“. Alternatívu vedie neúspešný prezidentský kandidát a bývalý generálny prokurátor Alexandr Stoianoglo. Reuters pripomína, že moldavská vláda počas minuloročných volieb a referenda o proeurópskej budúcnosti krajiny opakovane obvinila Rusko zo snahy ovplyvniť volebný proces. Moskva to poprela.