Súd umožnil Trumpovi zakázať agentúre AP vstup na niektoré podujatia Bieleho domu

Zákaz pokrývať výstupy

Od 11. februára do 8. apríla platil pre novinárov a fotografov AP zákaz pokrývať výstupy v Oválnej pracovni a tiež na palube prezidentského špeciálu Air Force One. Došlo k tomu pre to, že agentúra vo svojich materiáloch odmietla označovať Mexický záliv ako Americký záliv. Premenovanie zálivu nariadil americký prezident Donald Trump krátko po nástupe do úradu.

Federálny sudca Trevor McFadden však v apríli nariadil Bielemu domu, aby obnovil plný prístup pre AP na základe prvého dodatku ústavy USA zaručujúceho slobodu prejavu a tlače. Zbor sudcov federálneho odvolacieho súdu so sídlom vo Washingtone v piatok ale rozhodol, že vláda môže až do odvolania zakazovať agentúre AP vstup do „vyhradených prezidentských priestorov“, ktoré podľa nej nespadajú pod ochranu prvého dodatku.

Trump v reakcii na rozhodnutie súdu na platforme Truth Social uviedol, že ide o „veľké víťazstvo nad AP“.

Trump útočí na väčšinu médií

Odkedy sa republikán v januári vrátil do prezidentského úradu, jeho vláda sa snaží radikálne zmeniť spôsob informovania o Bielom dome. Trump zároveň dlhodobo vyjadruje nepriateľský postoj voči väčšine hlavných spravodajských médií a v minulosti ich označoval za „nepriateľov ľudu“, pripomína AFP.