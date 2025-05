Witkoff poprel, že Hamas súhlasil s jeho návrhom prímeria v Pásme Gazy

Steve Witkoff (Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci)

„To, čo som videl od Hamasu, je sklamaním a je to úplne neprijateľné,“ povedal Witkoff pre spravodajský portál Axios. Tvrdí, že Izrael je pripravený súhlasiť s dočasným prímerím, ktoré by umožnilo vrátenie polovice živých i mŕtvych rukojemníkov. Dočasné zastavenie bojov by podľa jeho slov tiež pripravilo priestor pre rokovania o trvalom prímerí. „Dohoda je na stole, Hamas by ju mal prijať,“ vyzval vyslanec USA.

O obsahu návrhu, ktorý sprostredkovatelia rokovaní medzi Izraelom a Hamasom predložili v uplynulých dňoch, predtým informovala agentúra AFP. Ten počíta s prepustením desiatich živých rukojemníkov zadržiavaných Hamasom výmenou za 70 dní trvajúci pokoj zbraní, prepustenie určitého počtu Palestínčanov väznených v Izraeli a čiastočné stiahnutie izraelských vojakov z pobrežnej enklávy.

Návrh predpokladá, že by Hamas prepustil prvú päticu izraelských rukojemníkov

Návrh predpokladá, že by Hamas prepustil prvú päticu izraelských rukojemníkov v prvom týždni zavádzania dohody, zvyšných piatich potom pred koncom 70-dňového prímeria. Hamas i Izrael si podľa iného palestínskeho zdroja návrh naštudujú a obe strany odpovedia mediátorom rokovaní - teda Spojeným štátom, Egyptu a Kataru.

Izrael sa k tomu bezprostredne nevyjadril. S Hamasom v januári uzavrel prímerie, ktoré ukončili opätovné izraelské útoky 18. marca. Ministerstvo zdravotníctva v Pásme Gazy v sobotu uviedlo, že od tohto dátumu bolo v enkláve zabitých najmenej 3747 ľudí, čím celkový počet obetí vojny v Gaze presiahol počet 53.900. Zranenia utrpelo viac než 122.700 ľudí. Vojna v Pásme Gazy vypukla po bezprecedentnom útoku palestínskych kománd na juh Izraela zo 7. októbra 2023. Militanti tam vtedy pripravili o život približne 1200 ľudí a ďalších 250 uniesli do Pásma Gazy ako rukojemníkov.