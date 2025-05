Muža, ktorý v USA zastrelil dvoch pracovníkov izraelskej ambasády, súd obvinil z vraždy

(Zdroj: SITA/AP Photo/Jose Luis Magana)

Streľba sa odohrala blízko židovského múzea, kde sa konala spoločenská akcia, a tiež v blízkosti kancelárie Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI). Pár, 30-ročný Jaron Lišinský a 26-ročná Sarah Milgramová, podľa washingtonskej polície práve odchádzal z múzea s ďalšími ľuďmi, na ktoré začal 31-ročný Elias Rodriguez strieľať a dvojicu pritom zasiahol. Na videozázname je vidieť, ako páchateľ niekoľkokrát vystrelil na obete, ktoré sa zosunuli na zem. Keď sa Milgramová snažila odplaziť a posadiť sa, Rodriguez na oboch vypálil ešte niekoľko rán. Vyšetrovatelia na mieste našli pištoľ kalibru 9 milimetrov, zásobník a 21 vystrelených nábojov.

"Urobil som to pre Palestínu, urobil som to pre Gazu," povedal na mieste činu strelec, ktorý vo väzbe skandoval "Slobodná Palestína". Súd Rodrigueza okrem vrážd prvého stupňa obvinil aj z vraždy cudzích štátnych príslušníkov, spôsobenia smrti strelnou zbraňou a použitia strelnej zbrane pri násilnom trestnom čine. Washingtonská najvyššia federálna prokurátorka Jeanine Pirroová dodala, že ide o "prípad, za ktorý možno uložiť trest smrti". Predbežné vypočutie sa uskutoční 18. júna.

Zastrelili izraelského občana Yarona Lischinského a občianku USA Sarah Milgrimovú.

Riaditeľ FBI Kash Patel útok páchateľa, ktorý podľa ministerstva spravodlivosti rokoval s veľkou pravdepodobnosťou sám, označil za teroristický čin. Streľbu odsúdil americký prezident Donald Trump, kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, nemecký kancelár Friedrich Merz alebo šéfovia francúzskej a britskej diplomacie.

Strelec odsudzuje Izrael za zabitie desiatok tisíc Palestínčanov

FBI uviedol, že vyšetrovatelia teraz preverujú pravosť "určitých spisov pripisovaných podozrivému". Podľa agentúry sa tým myslí pravdepodobne páchateľov manifest, ktorý krátko pred streľbou zverejnil na anonymnom účte na sociálnej sieti X. Strelec v ňom odsudzuje Izrael za zabitie desiatok tisíc Palestínčanov od októbra 2023 a zamýšľa sa nad morálnosťou "ozbrojenej" akcie.

Strelec, ktorý pochádza z Chicaga, bol kedysi spájaný s krajne ľavicovou skupinou v tomto meste a bol aj členom skupiny, ktorá organizovala demonštrácie na podporu Palestínčanov. Pri zatýkaní policajtom povedal, že obdivuje muža, ktorý sa vlani vo februári zapálil pred izraelským veľvyslanectvom, a označil ho za "odvážneho" a za "mučeníka", dodala agentúra AP.