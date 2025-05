MIMORIADNY ONLINE Ukrajina útočila na Moskvu! Vyslané drony opäť narušili prevádzku letísk

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine )

MOSKVA, KYJEV - Ukrajinská armáda aj vo štvrtok pokračuje v dronových útokoch na ruskom území: protivzdušná obrana počas noci zneškodňovala drony letiace na Moskvu i na mestá Tula a Novomoskovsk v Tulskej oblasti v centre európskej časti Ruska. V obave z možných stretov lietadiel s dronmi bola v noci na štvrtok opakovane prerušovaná prevádzka moskovských letísk Domodedovo, Vnukovo a Žukovskij, ako aj na letisku v Tambove, informovala britská stanica BBC. Situáciu na Ukrajine sledujeme online.