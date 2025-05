Horor uprostred mesta: Na 22-ročnú ženu zaútočil diviak, zachránilo ju predstieranie, že je mŕtva!

22-ročná žena utrpela niekoľko zranení, zo susedov jej nikto nepomohol (Zdroj: X/fakt.pl)

Žena údajne telefonovala s matkou a zviera si nevšimla. Zrazu ale v priebehu momentu pocítila obrovskú bolesť. Divé zviera ju zasiahlo s obrovskou silou. „Kričala som o pomoc, ale ľudia len stáli v oknách a pozerali sa,“ upresnila. 22-ročná Zosia žije v tejto oblasti už niekoľko rokov, no diviaka za chrbtom nečakala, informuje poľský portál fakt.pl.

Diviak zaútočil na ženu zboku. Žene následne vypadla vôdzka z ruky a psy jej utiekli. Do telefónu ešte stihla mame povedať, že na ňu útočí divé prasa. A hoci sa snažila zo všetkých síl postaviť, diviak na ňu útočil opakovane. Dokonca sa ju snažil nabrať na ostré kly.

„Bol to ako boj o život, mal obrovskú silu, ja vážim 50 kíl a on najmenej štyrikrát toľko,“ upresnila 22-ročná Zosia. „Bránila som sa ako som vedela, kopla som ho, no on mi porezal nohy. Mám modriny, opuchy, porezaný chrbát a prepichnutý zadok. Myslím si, že som prežila iba preto, že som predstierala, že som mŕtva,“ dodala. A hoci útok trval iba niekoľko minút, pre ňu to bola večnosť.

Volanie o pomoc síce susedia počuli, na namiesto toho, aby žene priamo pomohli a zviera odohnali, pozorovali hrôzu z okien. „Správali sa akoby sa nič nedialo. Nulová reakcia,“ dodala. Pomoc sa žene dostavila až po tom, čo prišla na miesto jej mama. Tá informovala mestskú políciu, ako aj lesníkov, ktorí zviera odchytili. Prípad ale podľa úradov nie je ojedinelý a v okolí sa už jeden diviak pohyboval. Zarážajúci zostáva aj fakt, že niektorí ľudia podľa obyvateľov diviaky kŕmia, čím ich len lákajú bližšie k ľudským obydliam.