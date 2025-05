Poľské prezidentské voľby sa odohrávajú aj v tieni geopolitiky, tvrdí politológ

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

V poľských prezidentských voľbách kandiduje spolu 13 kandidátov, pričom v prieskumoch vedie kandidát vládnej Občianskej platformy, varšavský primátor Rafal Trzaskowski, nasledovaný predsedom Inštitútu pamäti národa Karolom Nawrockým, ktorého podporuje konzervatívne opozičné Právo a spravodlivosť (PiS).

Politológ vidí snahu hlavných kandidátov Trzaskowského a Nawrockého vyhýbať sa kontroverzným témam. „Napríklad Nawrocki sa nevedel jasne vyjadriť k potratom,“ povedal odborník o kandidátovi podporovanom konzervatívnou stranou PiS. „Vidíme, že ide skôr o imidžovú ako vecnú kampaň. Napríklad o to, kto má lepšie kontakty s Donaldom Trumpom alebo kto je v službách Nemecka či Ruska,“ hovorí.

Rastúcu podporu zaznamenal národno-pravicový kanididát

Analytik upozornil aj na rastúcu podporu národno-pravicového kandidáta Slawomira Mentzena medzi mladými voličmi, ktorá však po jeho neúčasti v debatách poklesla. „Bol hviezdou, veľmi dobre operoval na internete. Mladý pravicový elektorát bol neobsadený a tam Mentzen vstúpil,“ povedal politológ, podľa ktorého však Mentzen prestal byť zaujímavý, pretože na každý problém mal tú istú odpoveď - voľný trh.

V širšom kontexte sa analytik venoval aj otázke ruského vplyvu. Podľa neho priamy vplyv Kremľa v poľskej politike nevidno, ale existuje snaha o destabilizáciu prostredníctvom polarizácie spoločnosti. „Keď sa pred niekoľkými dňami stala vražda na Varšavskej univerzite, na sieti X sa začala šíriť fáma, že páchateľ je ukrajinskej národnosti. Objavilo sa meno a priezvisko s tvrdením, že ide o čosi utajované. Záujmom Ruska za súčasných okolností je predovšetkým zvyšovanie napätia v politických konfliktoch, čo pôsobí na politikov deštrukčne,“ vysvetlil.

Za významný faktor označil aj neistotu v transatlantických vzťahoch. „Trump je trochu nepredvídateľný. Keď sme mali politikov strany PiS, ktorí po jeho víťazstve v prezidentských voľbách skandovali v poľskom Sejme jeho meno, tak neskôr, keď videli jeho politiku voči Ukrajine, sa trochu zháčili, kde to skončí,“ uviedol Zakrzewski, podľa ktorého však fotka Nawrockého s Trumpom bola silným momentom kampane.

Hrozia aj predčasne voľby, ak zvíťazí kandidát mimo Občianskej koalície

V závere politológ načrtol možné scenáre vývoja po voľbách. „Ak vyhrá kandidát (vládnej) Občianskej koalície (KO), táto preberie plnú zodpovednosť za krajinu. Ak zvíťazí kandidát, ktorý nie je z Občianskej koalície, určite príde zo strany budúceho prezidenta tlak na predčasné voľby,“ povedal.

Zložité postavenie budú mať podľa neho menší koaliční partneri KO. „Problém majú koaliční partneri Občianskej koalície, teda Tretia cesta a Ľavica. Sú v tejto koalícii a majú malý vplyv, ale nemôžu z nej vystúpiť, lebo ak by tak spravili, vrátilo by sa PiS. A to by im voliči neodpustili,“ uzavrel Zakrzewski.

Prvé kolo prezidentských volieb sa v Poľsku uskutoční v nedeľu 18. mája. Ak žiaden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov, druhé kolo bude 1. júna. Podľa prieskumu agentúry IBRiS pre denník Rzeczpospolita z 11. až 13. mája by prvé kolo volieb vyhral Trzaskowski s 32 percentami, nasledovaný Nawrockým s 25 percentami a Mentzenom s podporou 11 percent. Hlasovať plánuje podľa prieskumu 59 percent voličov.cxd