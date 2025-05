USA a Irán pokračujú v rokovaniach o jadrovej dohode: Trump je optimistický

Donald Trump (Zdroj: SITA/AP/Matt Slocum)

Spojené štáty a Washington viedli od 12. apríla už štyri kolá nepriamych rokovaní na vysokej úrovni od roku 2018, keď Trump počas svojho prvého funkčného obdobia odstúpil od jadrovej dohody šiestich veľmocí s Iránom. Tá zmiernila sankcie uvalené na Teherán výmenou za obmedzenie jeho nukleárnych aktivít. Irán po odstúpení USA prestal dohodu dodržiavať a výrazne napredoval vo vývoji svojho programu využívania jadrovej energie.

„Mám pocit, že sa to podarí,“ povedal Trump v katarskej Dauhe, kde pokračuje vo svojej návšteve štátov Perzského zálivu. Počas utorňajšej návštevy Saudskej Arábie označil Irán za „najdeštruktívnejšiu silu“ na Blízkom východe a obvinil ho, že narúša stabilitu v regióne. USA podľa Trumpa nikdy nedovolia, aby Irán získal jadrovú zbraň. „Chcem uzavrieť dohodu s Iránom. Ale ak iránske vedenie odmietne túto olivovú ratolesť a bude naďalej útočiť na svojich susedov, nebudeme mať inú možnosť, ako vyvinúť masívny maximálny tlak a znížiť iránsky export ropy na nulu, tak, ako som to už predtým urobil,“ povedal americký prezident v utorok v Rijáde.

Oznámili nové sankcie

USA v ten istý deň - napriek spomínaným rokovaniam - oznámili nové sankcie na predaj iránskej ropy do Číny. Sú zamerané na troch iránskych občanov a jednu firmu. Všetky tieto subjekty sú spájané s teheránskou organizáciou pre obranné inovácie a výskum, známou aj pod skratkou SPND. Zmrazujú sa im všetky potenciálne aktíva v USA a Američania majú zakázané s nimi obchodovať. Okrem nepriamych rozhovorov so Spojenými štátmi mal Irán od konca minulého roka niekoľko diskrétnych stretnutí o svojom jadrovom programe aj s trojicou európskych krajín. Šéf iránskej diplomacie Abbás Arákčí v stredu povedal, že predstavitelia Iránu, Británie, Francúzska a Nemecka sa zídu opäť v piatok.

Plán schôdzky na úrovni vedúcich politických odborov za Paríž potvrdil nemenovaný francúzsky predstaviteľ. Londýn ani Berlín sa k nej bezprostredne nevyjadrili, napísala AFP. „Pokračujeme v dialógu so Spojenými štátmi, ale sme pripravení hovoriť aj s Európanmi. Bohužiaľ, Európania sa v týchto rokovaniach sami dostali do určitej izolácie svojou vlastnou politikou,“ dodal Arákčí bez uvedenia bližších podrobností. Iránske médiá medzitým podľa agentúry DPA informovali, že Arákčí navrhol vytvoriť konzorcium spolu s ďalšími krajinami Perzského zálivu, ako sú Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty. Tie by sa mohli podieľať na zariadení na obohacovanie uránu na iránskom území.