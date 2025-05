TÁTO krajina ide oficiálne znížiť pracovný čas o 2,5 hodiny! Firma skúsila prácu iba štyri dni: TAKTO to dopadlo

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

MADRID - Štáty a firmy sa pohrávajú so skracovaním pracovného času. Španielsko by mohlo čoskoro prejsť na kratší pracovný týždeň, pričom zamestnanci by si užili o 2,5 hodiny viac voľna. Vláda totiž minulý týždeň schválila návrh zákona, ktorý by znížil oficiálny pracovný čas zo 40 hodín na 37,5 hodín týždenne. Rakúska firma zase skúsila štvordenný pracovný čas, no vyššiu produktivitu nepriniesol. Napriek tomu si to chváli.