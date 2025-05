MIMORIADNY ONLINE Európski ministri rokujú v Londýne o podpore Ukrajiny: Raketa zasiahla ruský hotel

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP/Mstyslav Chernov)

Naživo z Ukrajiny

ONLINE

Načítať nové správy

7:17 Ukrajina ani Rusko dnes skoro ráno zatiaľ neoznámili za dnešnú noc žiadne významnejšie vzdušné útoky, ako býva inokedy takmer pravidlom. Dnes by mohlo začať platiť 30-dňové bezpodmienečné prímerie, ktoré Rusku v sobotu ponúkla Ukrajina spolu s kľúčovými európskymi krajinami, Moskva na návrh oficiálne nereagovala.

6:47 Mediálne vyšetrovanie identifikovalo viac ako 107 000 ruských vojakov zabitých na Ukrajine.

6:20 Maďarsko zrušilo stretnutie s ukrajinskou delegáciou o právach národnostných menšín plánované na 12. mája, uviedol 11. mája námestník maďarského ministra zahraničných vecí uprostred prehlbujúceho sa špionážneho škandálu medzi oboma krajinami.

Ukrajinská raketa zasiahla ruský hotel a zranila troch ľudí

Najmenej traja ľudia utrpeli zranenia po tom, čo ukrajinská armáda ostreľovala raketami ruské mesto Rylsk, kde vážne poškodila miestny hotel, uviedol dnes večer podľa ruských tlačových agentúr úradujúci gubernátor Kurskej oblasti Alexander Chinštejn. Rylsk leží v tomto západoruskom regióne, v ktorom od vlaňajšieho augusta bojujú ukrajinské jednotky. Ich vyhnanie za hranice Moskva opakovane oznámila a Kyjev opakovane poprel.

"Ukrajinské sily raketami zasiahli mesto Rylsk. Zásahy vážne poškodili hotel pri vjazde do mesta. Na prízemí bola umývačka áut a na poschodí hotelovej izby. Podľa predbežných informácií boli zranení traja ľudia," uviedol Chinštejn podľa agentúry TASS. Sanitky podľa gubernátora previezli dvoch zranených mužov a jednu zranenú ženu do okresnej nemocnice. Dvaja muži sú vo vážnom stave, žena je mimo ohrozenia života.

Ukrajina sa štvrtým rokom bráni Rusku vo vojne, rozpútanej na rozkaz ruského prezidenta Vladimira Putina. Obe strany ubezpečujú, že neútočia na civilistov a na civilné objekty, ale OSN medzitým overila a potvrdila, že vo vojne prišli o život tisíce civilistov, vrátane žien a detí. Drvivú väčšinu z obetí tvoria Ukrajinci.

Británia hostí európskych ministrov na rokovaniach o Ukrajine a bezpečnosti

Spojené kráľovstvo v pondelok hostí stretnutie európskych ministrov zahraničných vecí v rámci takzvanej skupiny Weimar+, ktoré sa bude sústreďovať na podporu Ukrajiny a posilnenie bezpečnosti v Európe. Rokovania sa uskutočnia len dva dni po tom, čo spojenci Kyjeva vyzvali Rusko na prijatie bezpodmienečného 30-dňového prímeria s účinnosťou od pondelka 12. mája. Informuje o tom agentúra AFP.

Do Londýna zavítajú zástupcovia Francúzska, Nemecka, Talianska, Poľska, Španielska a Európskej únie. „Výzva, ktorej dnes čelíme, sa netýka len budúcnosti Ukrajiny, ale má existenčný význam pre celú Európu,“ skonštatoval britský šéf diplomacie David Lammy pred stretnutím. Podľa vyhlásenia britského ministerstva zahraničných vecí má Lammy počas stretnutia oznámiť ďalšie sankcie zamerané na osoby podporujúce ruskú inváziu na Ukrajinu, ktorá sa začal vo februári 2022.

David Lammy (Zdroj: SITA/AP Photo/Thomas Krych)

Schôdzka nadväzuje na sobotňajšiu návštevu lídrov Francúzska, Nemecka, Poľska a Spojeného kráľovstva v Kyjeve. Európski lídri počas stretnutia spolu s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským vyzvali Rusko na bezpodmienečné 30-dňové prímerie platné od pondelka, a zároveň pohrozili uvalením nových sankcií v prípade, že Moskva výzvu odmietne. Iniciatívu podporili aj Spojené štáty a ďalšie krajiny.

Ruský prezident Vladimir Putin v noci na nedeľu navrhol priame rokovania s Ukrajinou, ktoré by sa mali uskutočniť vo štvrtok 15. mája v tureckom Istanbule. Na európsku výzvu na bezpodmienečné 30-dňové prímerie však nereagoval. Zelenskyj v reakcii uviedol, že je pripravený stretnúť sa s Putinom v Turecku. Nepovedal však, či by sa na stretnutí zúčastnil aj v prípade, že by Rusko odmietlo návrh na navrhované mesačné prímerie.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron varoval, že Putin sa týmto krokom len snaží získať čas. „Bezpodmienečnému prímeriu z definície nepredchádzajú rokovania,“ povedal novinárom po návrate z Ukrajiny. Svoj postoj zopakoval aj vo vyhlásení Elyzejského paláca v nedeľu večer, pričom trval na „nevyhnutnosti prímeria“ pred rokovaniami medzi Putinom a Zelenským. Rovnaký postoj presadzuje aj nemecká vláda pod vedením nového kancelára Friedricha Merza.

V Londýne pôjde už o šieste stretnutie skupiny Weimar+ a prvé, ktoré hostí Británia. Skupina Weimar+ vznikla vo februári ako reakcia na meniacu sa politiku Spojených štátov pod vedením Donalda Trumpa. Pondelňajšie stretnutie sa zároveň uskutoční týždeň pred londýnskym summitom medzi Britániou a Európskou úniou.