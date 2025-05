Nový pápež v minulosti kritizoval Trumpa: Stúpenci prezidenta majú jasný názor! Je to marxista

Robert Prevost sa stal novým pápežom. (Zdroj: SITA/AP Photo/Riccardo De Luca)

Twitterové tiene minulosti dobiehajú Vatikán

Nový pápež je Američan, pochádza z Chicaga, a to, čo kedysi písal na sociálnej sieti X (predtým Twitter), sa mu teraz vracia ako bumerang. Už ako kardinál a neskôr prefekt Kongregácie pre biskupov otvorene nesúhlasil s politikou republikánskej elity. A aj keď sa dnes jeho rehoľné rúcho zmenilo na biely pápežský odev, jeho názory nezostali nepovšimnuté.

Vo februári napríklad zdieľal článok s názvom: „JD Vance sa mýli: Ježiš po nás nežaduje, aby sme hodnotili svoju lásku k druhým.“

V apríli, keď sa Donald Trump stretol so salvadorským prezidentom Nayibom Bukelem kvôli väzneniu členov gangov podozrivých z kriminálnej činnosti v USA, Prevost reagoval otázkami: „Nevidíte to utrpenie? Netlačí vás svedomie?“ Tieto slová padli na úrodnú pôdu – no nie u každého.

Konzervatívny tábor zuří: Pápež ako globalista?

Reakcie na seba nenechali dlho čakať. Krajne pravicová aktivistka Laura Loomerová na sieti X napísala: „Je to antitrumpovec, anti-MAGA, je za otvorené hranice a totálny marxista ako pápež František.“

Charlie Kirk, známy konzervatívny komentátor, položil provokatívnu otázku: „Pápež Lev XIV.: registrovaný chicagský republikán a bojovník za život, alebo globalista dosadený ako protiváha Trumpovi?“

Aj medzi samotnými katolíkmi v USA zavládla rozpoltenosť. Trumpovo hnutie Make America Great Again prijalo zvolenie Lva XIV. s chladom – a bez entuziazmu.

Trump: Som hrdý. Vance: Nech mu Boh žehná

Paradoxne, samotný Donald Trump sa k zvoleniu vyjadril s nečakanou noblesou. „Som hrdý, že hlavou katolíckej cirkvi sa prvýkrát stal Američan,“ uviedol.

Viceprezident J. D. Vance, praktizujúci katolík, sa snažil upokojiť napätú atmosféru. „Som si istý, že milióny amerických katolíkov aj iných kresťanov sa budú za pápeža Leva modliť. Nech mu Boh žehná!“

Súhlasí s Trumpom, ale nie vo všetkom

Napriek silnej kritike zo strany MAGA kruhov má nový pápež s Trumpom predsa len spoločné body – napríklad jednoznačne odmieta potraty. Na druhej strane je však silným zástancom klimatickej spravodlivosti, čo ho zbližuje skôr s liberálnejším krídlom Cirkvi a medzinárodných inštitúcií.

Prevost sa taktiež aktívne postavil proti rasizmu. Po smrti Georgea Floyda v roku 2020 zverejnil sériu statusov, v ktorých vyzýval na vykorenenie predsudkov, nenávisti a systémovej diskriminácie. Tieto postoje ho priblížili k odkazu Františka – pápeža chudobných a migrantov.

Pápež, ktorý neuhýba: Pokračovateľ Františkovho dedičstva

Očakáva sa, že Lev XIV. bude pokračovať v šľapajach svojho predchodcu – Františka, ktorý s Trumpovou administratívou tiež často narážal. Nie náhodou nazval František americkú imigračnú politiku „hanbou“.

J. D. Vance síce tieto spory po osobnom stretnutí s Františkom – deň pred jeho smrťou – bagatelizoval, no nik nepochybuje, že ideologická priepasť medzi Vatikánom a Washingtonom sa tak skoro neuzavrie.