Je späť v hre! Nový nemecký kancelár Merz chce získať späť voličov od AfD

(Zdroj: TASR/AP/Ebrahim Noroozi))

BERLÍN - Nový nemecký kancelár Friedrich Merz v utorok prisľúbil, že urobí všetko pre to, aby získal späť voličov krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD), ktorá skončila druhá vo februárových parlamentných voľbách. Informovala o tom agentúra AFP.

Merz chce podľa vlastných slov vo verejnoprávnej televízii ARD "obnoviť dôveru ľudí v politický stred a zaistiť, že už nebudú považovať za potrebné hlasovať za stranu, ako je AfD". V súvislosti s diskusiou o zákaze tejto strany sa však vyjadril zdržanlivo. "Desať miliónov voličiek a voličov AfD, tých nemôžete zakázať," citovala predseda CDU agentúra DPA. Merz priznal, že nedávne oznámenie Spolkového úradu pre ochranu ústavy (BfV), ktorý klasifikoval AfD ako preukázateľne pravicovo-extrémistickú, zmenilo aj jeho pohľad na túto stranu.

So wahr mir Gott helfe. pic.twitter.com/y8EhYYukEq — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) May 6, 2025

Kým však bude môcť spolková vláda z tohto hodnotenia vyvodiť dôsledky, bude musieť posudok v tejto veci dôsledne preskúmať. V prvej línii sa musí koalícia podľa Merza postarať o to, aby sa odstránili dôvody takéhoto hlasovania voličov. Merza zvolil v utorok Spolkový snem (Bundestag) za kancelára až na druhý pokus, hoci má nová koalícia jeho konzervatívneho bloku CDU/CSU a sociálnych demokratov z SPD v parlamente väčšinu.

To bol deň, vyhlásil Scholz

"To bol deň!" vyhlásil večer, keď mu jeho predchodca Olaf Scholz odovzdával úrad spolkového kancelára. Merz sa mu poďakoval za prácu v ťažkých časoch s tým, že urobil správne rozhodnutia aj pri náročných výzvach, ako bola koronakríza už na začiatku jeho pôsobenia vo funkcii. Merz tiež ubezpečil o rozhodnom postupe pri riešení problémov Nemecka. "Sme koalícia zo stredu politického spektra našej krajiny a som veľmi presvedčený, že budeme schopní riešiť problémy našej krajiny vlastnými silami aj z tejto budovy," zdôraznil.

USA zablahoželali Merzovi

Spojené štáty v utorok zablahoželali Friedrichovi Merzovi k jeho zvoleniu za nového nemeckého kancelára a oznámili zámer spolupracovať na posilnení bezpečnosti v Európe. Merz zas neskôr v televíznom rozhovore vyzval USA, aby sa nevmiešavali do vnútropolitických záležitostí jeho krajiny. Reagoval tým na podporu, ktorú krajne pravicovej strane Alternatíva pre Nemecko (AfD) vyjadrili viacerí americkí predstavitelia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Gratulujeme Friedrichovi Merzovi k jeho zvoleniu za kancelára v Nemecku,“ uviedla hovorkyňa amerického ministerstva zahraničných vecí Tammy Bruceová. „Budeme pokračovať v spolupráci s Nemeckom a jeho vládou s cieľom zabezpečiť bezpečnosť Spojených štátov a Európy.“ Tieto diplomatické vyhlásenia prišli napriek ostrej kritike Berlína, ktorú pred niekoľkými dňami vyslovili americký šéf diplomacie Marco Rubio a viceprezident J. D. Vance v súvislosti s označením krajne pravicovej strany AfD za extrémistickú skupinu.

Plánuje telefonát

Vance prirovnal rozhodnutie Spolkového úradu pre ochranu ústavy (BfV) k postaveniu nového „berlínskeho múru“ proti protiimigračnej strane, s ktorej lídrom sa stretol na februárovej návšteve Nemecka. Nový nemecký kancelár v utorok v rozhovore pre verejnoprávnu televíziu ZDF v tejto súvislosti vyhlásil, že USA by sa mali „vo veľkej miere zdržať zasahovania“ do nemeckej domácej politiky. Merz ďalej odsúdil nedávne „absurdné poznámky“ zo Spojených štátov bez toho, aby uviedol konkrétne výroky. Jeho kresťanskodemokratický blok CDU/CSU zvíťazil vo februárových parlamentných voľbách práve pred AfD, ktorá sa umiestnila na druhom mieste s viac ako 20 percentami. Počas kampane podporoval krajne pravicovú stranu výrazne aj miliardár a Trumpov spojenec Elon Musk. Merz oznámil, že so šéfom Bieleho domu Trumpom plánuje telefonovať vo štvrtok.