Americká Snemovňa reprezentantov schválila návrh zákona o kriminalizácii pornografie z pomsty

Návrh zákona známy ako „Take it Down Act“ (vo voľnom preklade „zákon Vymaž to“) prešiel dolnou komorou amerického parlamentu v pomere 409 hlasov za a 2 proti. „Zákon by kriminalizoval zverejňovanie intímnych fotografií bez súhlasu zobrazeného a nariadil by ich vymazanie z internetových platforiem,“ uviedol republikánsky predseda Snemovne reprezentantov Mike Johnson.

Návrh podporila aj Trumpova manželka Melania

Trump ešte v marci sľúbil, že zákon podpíše. „Teším sa, že zákon podpíšem. Sám ho budem používať, ak vám to nevadí, pretože s nikým sa na internete nezaobchádza horšie ako so mnou, s nikým,“ uviedol. Návrh podporila aj Trumpova manželka Melania, ktorá ho nazvala „silným prejavom, že sme jednotní v ochrane dôstojnosti, súkromia a bezpečnosti našich detí“.

Takzvané deepfake videá a obrázky sú často vytvorené za pomoci umelej inteligencie, ktorá dokáže vytvoriť pornografické zábery skutočných ľudí bez ich súhlasu a šíriť ďalej. Niektoré americké štáty vrátane Kalifornie alebo Floridy už majú vlastné zákony na kriminalizáciu deepfake videí. Niektorí kritici s návrhom nesúhlasia a tvrdia, že úradom dáva právomoc na cenzúru.