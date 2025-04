Masívny únik ropy pri rieke Dunaj: Odborníci preverujú možné znečistenie

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP)

BELEHRAD - Približne 82.000 litrov ropy v pondelok uniklo do okolia rieky Dunaj počas prečerpávania paliva z rafinérie do ropného tankera asi 20 kilometrov od srbského hlavného mesta Belehrad, oznámili vo štvrtok miestne úrady. Ropa skončila zväčša v ochrannej bariére okolo lode. Odborníci však preverujú, či sa nedostala aj do hlavného povodia rieky. Píše o tom agentúra AFP a portál Serbian Times.