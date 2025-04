Tajomná, no dôležitá žena v živote pápeža Františka: Všetko mohlo byť inak, chcel sa s ňou OŽENIŤ!

Jorge Mario Bergoglio takmer zasvätil svoj život manželstvu s istou Amaliou Damonte. (Zdroj: TASR/AP Photo/Andrew Medichini, profimedia.sk)

RÍM - Málokto by povedal, že v spojitosti s duchovným životom pápeža Františka v jeho mladosti takmer došlo k tomu, že sa oženil. Za všetkým stála nenápadná a skromná Amalia Damonte, ktorej dokonca sľuboval, že jej kúpi dom, kde budú spolu nažívať. Jej odmietnutie sa zrejme postaralo aj o to, že sa o desiatky rokov neskôr stal pápežom. Keby však jeho ponuku prijala, všetko mohlo byť inak.

Portal Dobré noviny spracoval životný príbeh poslednej najbližšej lásky vtedy mladého Jorgeho Maria Bergoglia. V tom čase mu zrejme ani vo sne nenapadlo, že by sa mohol stať pápežom, aj keď sa už dlhšie zamýšľal nad duchovným životom v kňazskom seminári, kam sa neskôr aj dostal. Bola to práve Amalia Damonte, ktorá bola 13. marca 2013 najviac šokovaná z toho, keď si cirkev ako svojho ďalšieho následovníka svätopeterského stolca vybrala práve Bergoglia.

Futbal a tango

"Nemohla som uveriť, že Jorge sa stal pápežom!" povedala vtedy už sedemdesiatnička Amalia. Bergoglio k nej vraj prechovával lásku už od 12 rokov. Ako tínedžer by jej zniesol aj modré z neba, čo sa prejavovalo rôzne. Netajil sa ani svojou záľubou k tancu tango či k futbalu. Práve prvá spomínaná záľuba bola tým, čo ho spájalo s Amaliou.

Zaujímavé je, že nebola to len Amalia, ktorú Jorge svojim prejavom očaril. "Bol úžasný. Bol to správny chlapec," spomínala v roku 2013 Amalia. Vyrastala v rovnakej štvrti, ako samotný Bergoglio. "Hrali sme sa s vodou, skákali sme škôlku, tancovali sme. Krásne sa na to spomína. A potom sme hrávali futbal s chlapcami," pokračovala.

Pápež František (Zdroj: SITA/AP/Alessandra Tarantino)

Rodičia im v láske bránili, prišlo aj na nepriame vyhrážky od otca

Jorge sa potom do Amalie zamiloval. Svoje city dal najavo svojsky - daroval jej maľbu ich prvého domčeka s červenou strechou. "Taký dom ti kúpim, keď sa zoberieme," napísal pod ňu. To sa však nepáčilo Amaliinim rodičom. "Môj otec ma dokonca udrel, keď som sa mu snažila odpísať," posťažovala sa po rokoch posledná veľká láska dnes nebohého pápeža.

Po týchto naťahovačkách sa už Jorge prejavil naplno a vraj mladej Amalii povedal pamätnú vetu: "Ak sa za mňa nevydáš, stanem sa kňazom.". Napokon ostal so zlomeným srdcom. Amalia neskôr priznáva, že chcela, aby zmizol z jej života a zároveň ho poprosila, aby ju už nikdy nevyhľadával. "Povedal som mu, prosím, nepribližuj sa ku mne znova, choď čo najďalej, pretože ak sa priblížiš k môjmu otcovi, zabije ťa!" vyjadrila mu vraj svoje obavy.

Amalia Damonte priťahovala pozornosť médií ihneď po zvolení Jorge Maria Bergoglia za pápeža. (Zdroj: profimedia.sk)

Odvtedy ho vraj už nevidla a kresbu roztrhala na márne kúsky. "Nemám čo skrývať, bolo to predsa vzťah medzi dvoma deťmi, absolútne čistý a nevinný," zverila sa. "Našťastie pre neho som mu povedala nie," odkázala s úsmevom Amalia Damonte.

To, že mladý Bergoglio mal priateľku potvrdil aj on sám, a to ešte v roku 2010, kedy s úsmevom spomínal na mladé časy a na toľko zbožňované tango. "Bola jednou zo skupiny priateľov, s ktorými som chodil tancovať. Potom som objavil kňazské povolanie," nechal sa vtedy počuť ešte jezuitský kňaz Bergoglio.

Napriek tomu sa po rokoch 76-ročná Amalia nedokázala jasne vysloviť o tom, či sa ešte s Bergogliom chce stretnúť. "Stojí nohami na zemi a taká som aj ja. Som skromná a stále rovnaká. Možno v tomto zmysle by sme si mohli byť spriaznenými, pretože sme skromní a pomáhame chudobným. On je na veľmi vysokej pozícii a ja zostávam skromnou. Som minulosť. Minulosť, ktorá je krásna a čistá," doplnila.

Dnes už nebohý pápež František napokon prijal svoju duchovnú životnú misiu a v roku 1958 sa oficiálne pridal medzi Jezuitov. Bol zároveň prvým pápežom, ktorý pochádza z radov Jezuitov.