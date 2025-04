Izrael stále zvažuje obmedzený útok na jadrové zariadenia Iránu: Podpora útoku však podľa Trumpa zatiaľ nie je na stole

Donald Trump a izraelský premiér Benjamin Netanjahu (Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci)

Izrael podľa správy v uplynulých mesiacoch navrhol Trumpovej vláde viaceré možnosti útoku na iránsku infraštruktúru, ktoré by zahŕňali vzdušné údery či špeciálne operácie. Uskutočniť by sa mohli koncom jari či v lete tohto roka, uviedli zdroje s tým, že zámerom by bolo znemožniť Teheránu využitie jadrového programu na zbrojné účely na najbližšie mesiace alebo roky. Denník New York Times v stredu informoval, že Trump na stretnutí s Netanjahuom v Bielom dome tento mesiac povedal, že Washington chce uprednostniť diplomatické rozhovory s Teheránom, pričom nie je v najbližšom čase ochotný podporiť útok na nukleárne zariadenia Iránu.

Izraelskí predstavitelia sa podľa zdrojov Reuters domnievajú, že ich armáda namiesto toho vykoná obmedzený úder na Irán, ktorý si bude vyžadovať menšiu podporu USA. Nie je však jasné, či k nemu dôjde, najmä po začiatku americko-iránskych rozhovorov o novej jadrovej dohode. Časti plánu predstavili vlani aj predošlej americkej vláde prezidenta Joea Bidena, uviedli jej dvaja niekdajší predstavitelia. Takmer všetky možnosti si podľa nich vyžadovali významnú podporu USA vo forme priamej vojenskej intervencie alebo výmeny spravodajských informácií. Izrael tiež žiadal, aby mu Washington pomohol s obranou v prípade odvetného útoku Iránu.

Trump volí opatrnosť

Americká Rada pre národnú bezpečnosť na žiadosť Reuters o reakciu odkázala na vyjadrenie Trumpa zo štvrtka, keď novinárom povedal, že izraelský útok nezamietol, no „neponáhľa sa“ podporiť vojenský zásah proti Teheránu. „Myslím si, že Irán má šancu mať skvelú krajinu a žiť šťastne bez smrti,“ vyhlásil Trump. „To je moja prvá možnosť. Ak by došlo k druhej možnosti, myslím si, že by to bolo pre Irán veľmi zlé, a myslím si, že Irán chce viesť rozhovory.“ Úrad izraelského premiéra na žiadosť o vyjadrenie dosiaľ nereagoval. Vysokopostavený predstaviteľ Izraela pre Reuters uviedol, že rozhodnutie o útoku na Irán zatiaľ nebolo prijaté.