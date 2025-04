Rusi tvrdo zareagovali na vyjadrenia USA: Žiadne prímerie nebude! Nepáči sa im nátlak Američanov

Ruský prezident Vladimir Putin (Zdroj: TASR/AP/Alexander Zemlianichenko)

MOSKVA - Spojené štáty americké bijú na poplach. V ich diplomatických snahách o ukončenie vojny medzi Ruskom a Ukrajinou dochádza dych. Ak sa Moskva a Kyjev do 20. apríla nedohodnú na zastavení bojov, Washington stiahne svoju ruku zmierenia. Prezident Donald Trump to oznámil s dôrazom hodným historického zvratu: „Chceme, aby to všetko skončilo. Chceme zastaviť smrť a zabíjanie.“