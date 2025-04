MIMORIADNY ONLINE Trump tvrdí, že nepripisuje Zelenskému zodpovednosť za vojnu na Ukrajine

Americký prezident Donald Trump. (Zdroj: TASR/AP/Ben Curtis)

Trump v minulosti opakovane obvinil Zelenského z toho, že nesie zodpovednosť za vojnu, ktorú Rusko vedie od februára 2022. Na svojej sociálnej sieti Truth Social v pondelok Trump odmietol akúkoľvek zodpovednosť za rusko-ukrajinský konflikt a označil ho za vojnu svojho predchodcu v Bielom dome, demokrata Joea Bidena. „Milióny mŕtvych kvôli trom ľuďom“, deklaroval Trump na adresu ruského prezidenta Vladimira Putina, Bidena a Zelenského, pričom posledných dvoch obvinil z nekompetentnosti. Spresnil, že Biden i Zelenskyj mohli túto vojnu zastaviť a že Putin ju nikdy nemal začať.

„Nepripisujem Zelenskému zodpovednosť, ale nie som práve nadšený z toho, že sa tá vojna začala,“ povedal Trump v Bielom dome počas návštevy talianskej premiérky Giorgie Meloniovej. „Neobviňujem ho, ale to, čo hovorím, je, že by som nepovedal, že odviedol najlepšiu prácu, dobre? Nie som jeho veľký fanúšik,“ dodal americký prezident. Zelenskyj v rozhovore pre televíziu CBS zverejnenom v nedeľu vyzval Trumpa, aby navštívil Ukrajinu a lepšie tak pochopil devastáciu spôsobenú ruskou inváziou. Talianska premiérka vo štvrtok novinárom povedala, že „spoločne bránime slobodu Ukrajiny, spoločne môžeme vybudovať spravodlivý a trvalý mier“. Trump tiež dodal, že USA a Ukrajina by mohli podpísať dohodu o ukrajinských nerastných surovinách už budúci týždeň vo štvrtok. Americký minister financií Scott Bessent pre AFP uviedol, že strany majú dohodu uzavrieť budúcu sobotu (26. apríla).