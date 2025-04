Šokujúce zistenie: Za pádom vrtuľníka neďaleko Plzne má byť nezvládnutie riadenia! Pilotom má byť známy miliardár

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

"Tam došlo k strate rýchlosti, významnú úlohu tam hral zadný vietor. Potom treba správne reagovať na zvýšené klesanie, ktoré tam vznikne. A keď sa to nevykoná správne, tak je problém," uviedol Bejdák. Keď ide pilot na pristátie, tak prístroje síce ukazujú rýchlosť, tá je ale zmenšená o zadný vietor. "Ide o takzvané riadené motorové klesanie. A keď nie je tá predná rýchlosť, teda neklesá sa po nejakej šikmej rovine, ale v úvodzovkách kolmo k zemi, tak nesmie vertikálna zložka rýchlosti klesania prekročiť päť metrov za sekundu." Podľa Bejdáka pilot tieto postupy poznal a reagoval správne, pretože z vrtuľníka sa dostal sám. "Ak by to urobil úplne zle a takzvane by zmrzol, tak by to bol veľký malér. Mal poňatie o aerodynamike, ale každý meter a každá sekunda, ktoré potom chýbajú, sú poznať," uviedol.

FOTO: Ve vrtulníku, který se zřítil na Plzeňsku, seděl miliardář Vladimír Kovář, je zraněnýhttps://t.co/YVCDilWTC7 — ČRzprávy (@CRzpravy) April 13, 2025

Bejdák bude s pilotom iba hovoriť. Už v sobotu boli pri nehode dvaja technici ÚZPLN. "Prehľadali stroj a nenašli žiadny problém. Pokúsime sa ešte s výrobcom stiahnuť údaje zo zariadenia, ktoré sníma parametre motora, ale niekedy sa to nepodarí, ale na to si počkáme, "uviedol. Nehoda sa stala v sobotu pred 13:00 pri obci Hradecko, zasahovali všetky zložky integrovaného záchranného systému. Podľa policajnej hovorkyne Barbory Šmaterovej sa jej okolnosti ďalej vyšetrujú. Dychová skúška u pilota bola negatívna.

"Pilot utrpel mnohopočetné poranenia dolných končatín ľahšieho charakteru. Avšak pre povahu a mechanizmus úrazu bol letecky transportovaný, pri vedomí a stabilizovaný, do traumacentra plzenskej fakultnej nemocnice," povedal v sobotu hovorca záchrannej služby Martin Štefan. Podľa serveru Novinky.cz je zranený pilot český miliardár Vladimír Kovář, zakladateľ českej softvérovej firmy Unicorn.