Čína sľubuje pevné a rázne opatrenia v reakcii na zvýšené clá zo strany USA

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

PEKING - Čína v stredu prisľúbila, že podnikne „pevné a rázne“ kroky na ochranu svojich záujmov po tom, čo vstúpili do platnosti clá na jej dovoz do USA vo výške 104 %. Informuje o tom agentúra AFP.

„Legitímne právo čínskeho ľudu na rozvoj je neodňateľné. Suverenita, bezpečnosť a rozvojové záujmy Číny sú nedotknuteľné,“ uviedol hovorca ministerstva zahraničných vecí Lin Ťien. Čínu, najväčšieho ekonomického rivala USA, ale aj hlavného obchodného partnera, najviac zasiahli clá, ktoré začal zavádzať americký prezident Donald Trump po návrate do Bieleho domu.

„Budeme pokračovať v prijímaní pevných a ráznych opatrení na ochranu našich legitímnych práv a záujmov,“ vyhlásil Lin Ťien. Čínske ministerstvo obchodu zase v stredu uviedlo, že krajina má „pevnú vôľu“ bojovať s Washingtonom v obchodnej vojne, uviedla štátna tlačová agentúra Sinchua.

Odvetné kroky, ak USA neustúpia

„S pevnou vôľou a bohatými prostriedkami Čína rozhodne podnikne protiopatrenia a bude bojovať až do konca, ak budú Spojené štáty trvať na ďalšej eskalácii ekonomických a obchodných reštriktívnych opatrení,“ citovala Sinchua ministerstvo. Spoločnosť Capital Economics v stredu v separátnej správe odhadla, že čínsky vývoz do Spojených štátov sa v nadchádzajúcich rokoch zníži o viac ako 50 %, ak Washington nové clá nezruší.

Trump uviedol, že je otvorený rokovaniam s Čínou, pričom predĺžil lehotu na predaj aplikácie TikTok o 75 dní. Čínska odpoveď však naznačuje, že dohoda nehrozí. Zdá sa, že Peking je pripravený odolať vplyvu ciel a stavil na oslabenie Trumpovej pozície, keď sa ekonomický a politický tlak zvýši.

Capital Economics nepredpokladá úplné zrušenie ciel ani vyriešenie základného geopolitického napätia, namiesto toho predpovedá, že zatiaľ čo clá pre väčšinu krajín sa môžu v nasledujúcich šiestich mesiacoch znížiť na 10 - 20 %, tie pre Čínu zostanú podstatne vyššie.

HDP môže klesnúť o 2 %, banka reaguje

Ak by clá pretrvávali, čínsky export do USA by mohol postupne klesnúť o 70 %, čo by znamenalo zníženie hrubého domáceho produktu (HDP) Číny o 2 %. Potenciálne menové úpravy a presmerovanie dodávateľských reťazcov by to však mohli zmierniť.

Čínska ľudová banka (PBOC) signalizovala oslabenie čínskej meny jüan, čo podľa Capital Economics potenciálne obmedzí pokles hodnoty čínskeho exportu do USA na 50 % a HDP na 1,5 %. Napriek zvýšeným rizikám spoločnosť Capital Economics zatiaľ nezmenila svoju prognózu rastu čínskej ekonomiky v tomto roku a očakáva jej zvýšenie o 4 % a v roku 2026 o 3,5 %. Predpovedá tiež, že vplyv ciel sa rozloží na 2 až 3 roky.