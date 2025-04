Premiér Netanjahu varuje: Ak sa rokovania o iránskom jadrovom programe budú naťahovať, vojenské riešenie bude nevyhnutné

Benjamin Netanjahu (Zdroj: SITA/Ronen Zvulun/Pool via AP)

JERUZALEM - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v utorok povedal, že „vojenské riešenie“ by sa stalo „nevyhnutným“, pokiaľ by sa rokovania o iránskom jadrovom programe medzi Washingtonom a Teheránom naťahovali. Informuje podľa správy agentúry AFP.

„Súhlasíme s tým, že Irán nebude mať jadrové zbrane,“ povedal Netanjahu po stretnutí so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom. „Dá sa to dosiahnuť dohodou, ale len ak pod americkým dohľadom... vyhodia do vzduchu (jadrové) zariadenia a demontujú všetko vybavenie,“ povedal podľa AFP. Ak sa rozhovory natiahnu, „vojenské riešenie sa stane nevyhnutnosťou“. Izrael je zrejme jediný štát v regióne s jadrovými kapacitami. Preto považuje z dlhodobého hľadiska za svoju hlavnú obrannú prioritu zabrániť komukoľvek inému dostať sa na rovnakú úroveň.

Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že USA vedú priame rokovania s Iránom o jeho nukleárnom programe. Zdôraznil, že Teherán nemôže získať jadrové zbrane. Priame rokovania s USA iránski predstavitelia v minulosti opakovane odmietli. „Vedieme priame rozhovory s Iránom, ktoré sa už začali. Budú pokračovať v sobotu. Máme veľmi dôležité stretnutie a uvidíme, čo sa môže stať. Myslím si, že všetci sa zhodnú na tom, že uzavrieť dohodu by bolo lepšie,“ povedal Trump. Ozrejmil, že sobotňajšie rokovania budú „takmer na najvyššej úrovni“.

Trump odstúpil od jadrovej dohody

Trump počas svojho prvého funkčného obdobia v roku 2018 odstúpil od tzv. jadrovej dohody medzi Iránom a veľmocami z roku 2015. Podľa dohody sa zmiernili sankcie uvalené na Irán výmenou za obmedzenie jeho nukleárnych aktivít. Teherán v reakcii na odstúpenie USA prestal dodržiavať dohoduy a výrazne napredoval v jadrovom vývoji, pripomenul Reuters.