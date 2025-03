Erdogan premenil Turecko na republiku strachu! Nikto nie je podľa Imamoglu v bezpečí

Ekrem Imamoglu (Zdroj: SITA/AP Photo/Emrah Gurel, file)

ISTANBUL - Zatknutý istanbulský primátor a dôležitá osobnosť opozície Ekrem Imamoglu obvinil prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana z toho, že premenil Turecko na „republiku strachu“. V piatkovom článku to odôvodnil údajným rozkladom demokratických inštitúcií a potláčaním kritických názorov. Informuje o tom správa agentúry DPA a denníka The New York Times.