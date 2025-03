Rokovania o konci vojny na Ukrajine: TOTO predlžuje čas na podpísanie mieru! Putin sa nikam neponáhľa

Prezident USA Donald Trump a ruský vládca Vladimir Putin (Zdroj: SITA/AP Photo/Elise Amendola, SITA/Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

WASHINGTON/MOSKVA – Rokovania v Rijáde by mohli výrazne priblížiť bojujúce strany na Ukrajine k mieru. USA na čele s Donaldom Trumpom pritom robia akýsi most medzi Ukrajinou a Ruskom. Vládca Kremľa Vladimir Putin sa rozhodol radšej rokovať práve so šéfom Bieleho domu, ako s prezidentom krajiny, kde koncom februára 2022 spustil mohutnú ofenzívu. Mierové rokovania sú dlhšie, ako Trump avizoval ešte počas svojej predvolebnej kampane. Má to viacero dôvodov.