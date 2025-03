Napätie rastie! Izrael opäť útočí v Sýrii, cieľom majú byť islamisti pri hraniciach

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/(AP Photo/Abdel Kareem Hana)

Armáda v piatok večer oznámila, že zasiahla dve sýrske vojenské základne vrátane jednej v meste Palmýra. Šéf SOHR Rámí Abdal Rahmán uviedol, že po týchto útokoch je 12 ľudí zranených z toho dve osoby utrpeli vážne zranenia. Na platforme Telegram armáda napísala, že "bude naďalej konať s cieľom odstrániť akúkoľvek hrozbu pre občanov štátu Izrael", píše DPA.

Izrael útočí aj po páde Asada

Izrael od decembrového zvrhnutia sýrskeho dlhoročného prezidenta Bašára Asada podnikol stovky útokov na vojenské zariadenia v Sýrii. Izraelskí predstavitelia tvrdia, že ich cieľom je zabrániť tomu, aby sa zbrane dostali do rúk nových sýrskych orgánov, ktoré považujú za džihádistov. Okrem toho tiež Izrael vyslal svoje jednotky do nárazníkovej zóny stráženej OSN v Golanských výšinách. Izrael podnikal stovky útokov v Sýrii aj pred zvrhnutím Asada, a to počas občianskej vojny, ktorá v krajine vypukla v roku 2011.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu minulý mesiac vyhlásil, že juh Sýrie musí byť úplne demilitarizovaný, a varoval, že jeho vláda nebude v blízkosti svojho územia akceptovať prítomnosť síl novej sýrskej vlády vedenej islamistami. Sýrske ministerstvo zahraničných vecí obvinilo Izrael z vedenia kampane proti "stabilite krajiny," píše AFP.