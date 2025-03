Kruté požiadavky Trumpa: Ukrajinské nerasty mu už nestačia! Chce koniec Zelenského a to nie je všetko

Prezident Donald Trump (vpravo) s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Oválnej pracovni v Bielom dome (Zdroj: SITA/AP Photo/ Mystyslav Chernov)

Napätie pred rokovaniami v Rijáde

V nasledujúcich dňoch sa v Saudskej Arábii stretnú zástupcovia Spojených štátov a Ukrajiny, aby diskutovali o spoločnom postupe vôči Rusku. Pre Ukrajincov však nepôjde o jednoduché rokovania.

Napätie medzi Washingtonom a Kyjevom sa vystupňovalo po poslednom stretnutí Trumpa a Zelenského v Bielom dome. Pôvodné dohody o poskytnutí americkej podpory výmenou za prístup k ukrajinským nerastným zdrojom sa zrútili vo chvíli, keď Trump odmietol poskytnúť Ukrajine akékoľvek bezpečnostné záruky.

Zelenskyj sa snažil situáciu zachrániť, Trump však trvá na nových podmienkach. Ako uvádzajú zdroje NBC, americká vojenská a spravodajská pomoc bude podmienená nielen prístupom k vzácnym kovom, ale aj ďalšími ustúpkami.

Trump tlačí na Zelenského: Chce voľby a úspěch mieru

Trump požaduje, aby Ukrajina prehodnotila svoj postoj k rokovaniam s Ruskom a bola pripravená na kompromisy. Medzi nimi aj odovzdanie časti okupovaného územia. Okrem toho tlačí na to, aby Ukrajina napriek prebiehajúcemu konfliktu usporiadala prezidentské voľby.

Spojené štáty argumentujú tým, že Zelenského mandát oficiálne skončil, a preto je nutné zabezpečiť demokratický proces. Trump dokonca v tomto kontexte označil Zelenského za diktátora, upozorňuje CNN.

Za normálnych okolností by voľby na Ukrajine prebehli, ale vojnová situácia ich robí prakticky nemožnými. Hlasovanie by sa nedalo uskutočniť na okupovaných územiach ani medzi vojakmi na fronte či utečencami v zahraničí. Navyše to neumožňuje ani ukrajinská ústava. Podobné predĺžovanie mandátov sa v histórii vojnových konfliktov objavovalo opakovane – britský premiér Winston Churchill si udržal moc aj počas druhej svetovej vojny.

Saudská Arábia ako neutrálne pole

Nadchádzajúce rokovania v Rijáde prebehnú bez osobnej účasti Trumpa a Zelenského. V delegáciách sa nezúčastnia ani ruskí predstavitelia, keďže Moskva sa doteraz odmietala zapojiť do mierových rozhovorov, informuje DW.

"Po rokovaniach v Saudskej Arábii očakávame pozitívne kroky, ktoré nás posunú bližšie k ukončeniu tejto brutálnej vojny," uviedol hovorca Rady národnej bezpečnosti Bieleho domu Brian Hughes.

Trump si medzitým udržiava kontakty s Vladimirom Putinom a v nedávnom telefonickom rozhovore vyjadril presvedčenie, že ruský prezident má újem o mier. Ukrajina však víta tieto vyhlásenia s nedôverou, pretože zatiaľ, čo od nej Trump žiada ustúpky, Moskva zatiaľ nepripustila žiadne.

Situácia zostáva napätá a nadchádzajúce rokovania ukážu, či je Ukrajina ochotná pristúpiť na tvrdšie podmienky Trumpovej administratívy, alebo sa bude pokúšať nájsť iné spôsoby, ako získať potrebnú podporu.