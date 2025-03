Obrovské utrpenie: Iba štvorročný chlapec upadol do kómy po konzumácii syra, súd priznal miliónové odškodné!

(Zdroj: Getty Images)

„Nemôžem povedať, že som spokojný so včerajším rozhodnutím Najvyššieho súdu, pretože po strate dieťaťa už nemôžete povedať, že ste šťastní,“ uviedol otec chlapca Giovanni Battista Maestri. „Ale je to to dôležitý krok, aby sa zabezpečilo, že to, čo sa stalo Mattiovi sa už nestane ďalšiemu dieťaťu,“ dodal. Talianske súdy tak v týchto dňoch dali za pravdu rodičom a bývalého prezidenta spoločnosti na výrobu syrov odsúdili za nedbanlivosť pri výrobe syra, informovalo talianske Leggo.

Chlapec v roku 2017 zjedol kúsok syra vyrobeného zo surového mlieka, v ktorom sa nachádzala nebezpečná baktéria E.coli. Mattia už o dva dni po zjedení syra utrpel hemolyticko-uremický syndróm, ktorý spôsobil vážne a nezvratné poškodenie zdravia. Podľa sudcu Massima Rigona niet pochýb o príčinnej súvislosti medzi konzumáciou syra a chorobou. Vyšetrovanie zároveň preukázalo vážne hygienické nedostatky vo fáze výroby syra a dodávke mlieka a to najmä na potrubí, ktoré sa malo dotýkať pôdy znečistenej hnojom v stajniach.

A hoci prvostupňový rozsudok z roku 2023 nariadil spoločnosti pokutu vo výške 2478 eur, rodičia sa proti rozsudku odvolali a súd im nakoniec uznal odškodnenie vo výške jeden milión eur (600 tisíc pre dieťa a 200 tisíc eur pre každého rodiča) a zároveň nariadil spoločnosti stiahnuť značku kvality z ich výrobkov. Malý Mattia prežil, no už osem rokov leží vo vegetatívnom stave. Rodičia dúfajú, že týmto odstrašujúcim prípadom upozornia verejnosť, aby nekonzumovali výrobky zo surového mlieka. Apelujú preto na úrady, aby aspoň v prípade takýchto výrobkov upozornili na nevhodnú konzumáciu pre deti do desiatich rokov, zraniteľné osoby a starších ľudí.

Baktéria Escherichia coli žije v hrubom čreve teplokrvných živočíchov. Táto baktéria z rodu Escherichia môže pri výskyte patogénnych kmeňov byť príčinou infekcie u človeka a spôsobiť hnačku, či dokonca krvácavé zápaly čreva. U ľudí s oslabenou imunitou, ale aj u detí, tehotných žien a detí môže vyvolať zápal dýchacích ciest a otravu krvi, sepsu. Prenos na človeka je možný po konzumácii nedostatočne upraveného mäsa a mäsových výrobkov, po nedôkladnom umytí zeleniny a ovocia ale aj ako v Mattiovom prípade z konzumácie nepasterizovaného mlieka a mliečnych výrobkov.