Francúzsky denník hodnotí rokovanie Macrona a Trumpa ako dialóg nepočujúcich

Emmanuel Macron a Donald Trump (Zdroj: SITA/Ludovic Marin/Pool via AP)

"Počas návštevy vo Washingtone sa francúzsky prezident pokúsil ovplyvniť americké stanovisko k vojne na Ukrajine a usiloval sa o získanie bezpečnostných záruk pre prípad prímeria s Ruskom. Americký prezident však žiadny záväzok neposkytol," píše Le Monde.

archívne video

Tretie výročie ruskej invázie na Ukrajine (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Niektoré časti konverzácie oboch štátnikov označil za "dialóg nepočujúcich, aj keď priateľský". Konkrétne pripomenul moment, keď Macron opravil Trumpa po jeho tvrdení o tom, že Európa Ukrajine len požičiava peniaze a dostáva ich späť, na čo americký prezident reagoval slovami: "Ak tomu veríte, je to pre mňa ok."

Zatiaľ čo francúzsky prezident zdôrazňoval nutnosť spoločného postupu a bezpečnostných záruk pre Ukrajinu, ktoré zabezpečia suverenitu tejto Ruskom napadnutej krajiny, Trumpovi ide podľa listu len o rýchle prímerie a pôsobí, akoby išiel po "diaľnici bez rýchlostného limitu a bez ohľadu na cestujúcich".

"V žiadnom okamihu americký prezident nehovoril o zdieľaných hodnotách, európskej bezpečnosti ani o dôležitosti transatlantického spojenectva. Jeho prístup sa zrejme obmedzil na tri body: Hospodársku dohodu s Ukrajinou, založenú predovšetkým na nerastných surovinách; prímerie medzi bojujúcimi stranami, ktoré by ukončilo 'krvavý kúpeľ', za ktorý odmieta robiť zodpovedným Vladimira Putina; a nakoniec európsky finančný a vojenský záväzok k zabezpečeniu bezpečnosti kontinentu," konštatuje denník.

Päť európskych krajín sa pri hlasovaní o americkej rezolúcii zdržalo

Le Monde tiež pripomína pondelkové americké hlasovanie vo Valnom zhromaždení OSN proti rezolúcii navrhnutej Ukrajinou a európskymi štátmi a zároveň zdržanie sa piatich európskych krajín pri hlasovaní o americkej rezolúcii v Bezpečnostnej rade OSN. "Tento dramatický moment predstavuje míľnik v transatlantických vzťahoch. Myšlienka spoločenstva hodnôt je mŕtva. Myšlienka spoločenstva záujmov je silne spochybnená. Stretnutie Donalda Trumpa a Emmanuela Macrona v tomto ohľade ponúklo len málo uistení," je presvedčený list.

Schôdzke dvojice prezidentov sa v komentári venuje tiež španielsky denník El País. "Európa vysiela jasný signál: neprijme nespravodlivý mier, v ktorom agresor zostane nepotrestaný, ani sa slepo nepodriadi americkým záujmom," píše list, podľa ktorého však nestačí len vyjadrenie, ale treba Trumpa tiež osobne konfrontovať, kvôli čomu bol v pondelok Macron v Bielom dome.

Pri rokovaniach podľa denníka francúzsky prezident volil navýsost diplomatický jazyk, napriek tomu dal ale jasne najavo európsku pozíciu, že mier nemôže znamenať ukrajinskú kapituláciu. Vo štvrtok ho bude nasledovať britský premiér Keir Starmer, pripomína El País, podľa ktorého musí byť hlas Európy jednotný. "Európa sa usiluje o mier na Ukrajine, zatiaľ čo Trump požaduje kapituláciu," dopĺňa.