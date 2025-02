Generál má jasný názor: NATO po 76 rokoch končí! TOTO sú dôvody

Americký generál vo výslužbe Barry McCaffrey (Zdroj: profimedia.sk)

Spojenectvo v troskách: McCaffrey bije na poplach

Generál Barry McCaffrey, bývalý vysokopostavený dôstojník americkej armády, tvrdí, že NATO po 76 rokoch čelí existenčnej kríze. Podľa neho je to dôsledok politiky bývalého prezidenta Donalda Trumpa, ktorá vážne narušila vzťahy medzi Spojenými štátmi a Európou. „Žiaľ, škoda už bola napáchaná,“ vyhlásil McCaffrey v rozhovore pre televíziu MSNBC.

Trump v minulosti obvinil samotnú Ukrajinu z vyprovokovania ruskej invázie, čo McCaffrey označil za „katastrofálnu chybu“. Podľa neho dnes európske krajiny už neveria v záväzky USA voči NATO, najmä čo sa týka povinnosti kolektívnej obrany podľa článku 5. „Neexistuje jediný racionálny dôvod, prečo by európske mocnosti mali veriť americkým bezpečnostným garanciám,“ varoval McCaffrey.

Európa berie bezpečnosť do vlastných rúk

S narastajúcou neistotou európske štáty začínajú budovať vlastné obranné kapacity. McCaffrey poukázal na to, že Poľsko, pobaltské krajiny, Fínsko a Švédsko zintenzívňujú svoje bezpečnostné opatrenia. Podľa neho je táto snaha priamym dôsledkom rastúceho nedôverčivého postoja voči Spojeným štátom. „Za zatvorenými dverami už Európania možno dospeli k rozhodnutiu, že sa na Washington viac nemôžu spoliehať,“ naznačil generál.

Napriek temnej prognóze McCaffrey vidí určitú nádej v jadrových kapacitách Francúzska a Veľkej Británie. „Našťastie majú Francúzi aj Briti vlastné jadrové zbrane,“ zdôraznil. To podľa neho aspoň do istej miery chráni Európu pred vonkajšími hrozbami – aj v prípade, že by Spojené štáty prestali byť spoľahlivým partnerom.

Približujeme sa k vojne?

Podľa McCaffreyho sa svet dostáva do čoraz nebezpečnejšej situácie. Narušená dôvera v USA a rastúca neistota môžu podnietiť jednotlivé štáty k intenzívnemu zbrojeniu a k tvorbe vlastných bezpečnostných stratégií. A práve to môže paradoxne zvýšiť riziko vojnového konfliktu. „Pravdepodobnosť vojny sa zvyšuje,“ varoval generál.

Ak bude trend rozpadu transatlantického spojenectva pokračovať, Európa bude musieť čeliť novým bezpečnostným výzvam sama – a možno oveľa skôr, než si ktokoľvek pripúšťa.