Trump oznámil ďalšie clá! Tento raz plánuje 25-percentné na dovoz týchto surovín!

Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Ben Curtis)

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v pondelok oznámi zavedenie 25-percentných ciel na všetok dovoz ocele a hliníka do Spojených štátov vrátane importu z Kanady a Mexika, ako aj ďalšie dovozné clá. Novinárom to povedal v nedeľu na palube lietadla Air Force One počas cesty z Floridy do New Orleansu, kde sa zúčastnil na finálovom zápase ligy amerického futbalu (Super Bowl). Informovali o tom svetové agentúry.