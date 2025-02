Švajčiari v referende odmietli zaradenie ekológie medzi základné prvky ústavy

Ilustračné foto (Zdroj: pixabay.com/Werni)

Ľavicoví voliči podporili návrh, ktorý by do ústavy zakotvil záväzok nevyužívať viac prírodných zdrojov, ako je limit Zeme. Vláda a pravicové i stredopravicové strany však boli proti tomuto opatreniu, pričom argumentovali tým, že by to ohrozilo hospodársky rast Švajčiarska. Líderka Zelených Margot Caudernová vyjadrila ľútosť nad výsledkom hlasovania a povedala, že ak by voliči hlasovali za, parlament by mal šancu "hľadať nové myšlienky na prepojenie ekológie a sociálnej dostupnosti".

Iniciatíva navrhovala zaviesť ústavný článok, podľa ktorého má národné hospodárstvo fungovať v medziach regeneračnej schopnosti prírody, čo vedecká komunita nazýva "planetárne hranice". Hoci nenačrtáva konkrétne opatrenia, chcela zakázať, aby spotreba zdrojov a znečistenie neprekračovali limit, ktorý dokážu vydržať ekosystémy. Iniciátorom referenda bolo mládežnícke krídlo Zelených. Na vypísanie hlasovania sa muselo zozbierať najmenej 100.000 podpisov. Hlasovať mohli švajčiarski občania starší ako 18 rokov poštou alebo osobne pri volebnej urne. V krajine žije približne deväť miliónov obyvateľov, z nich právo voliť však má len zhruba 5,5 milióna, pretože švajčiarske občianstvo nemá približne štvrtina obyvateľstva.